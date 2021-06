Yves Coolen zit balend in de lappenmand: “Had echt naar deze periode gewerkt”

Interview

In Dwars door het Hageland, de Baloise Belgium Tour en op het BK wielrennen wilde hij zich laten zien, maar een stevige valpartij in de kermiskoers van Ruddervoorde wierp Yves Coolen terug. De coureur van BEAT Cycling brak zijn sleutelbeen, een rugwervel en had een klaplong. “Fysiek gaat het elke dag beter en maak ik stappen, en ik dit jaar nog terug te keren in het profpeloton”, zegt hij hoopvol.

Daags na de valpartij werd Coolen al geopereerd, maar er volgde nog een ingreep. “Beide operaties zijn achter de rug en perfect gelukt”, geeft hij aan. “De rug, die zeer kritiek was voor verlamming, hebben ze perfect kunnen herstellen en die gaat ook gewoon 100% herstellen zoals voorheen. Buiten vallen kan ik daar niets verkeerd meer aan, want dat staat perfect vast.”

‘Mentaal lastig’

De verslagenheid was groot na zijn crash, want de 25-jarige Coolen had diverse profwedstrijden op zijn programma staan. “Ik had echt naar deze periode gewerkt. De nacht van Ruddervoorde Koerse was de laatste van mijn periode in de hoogtetent, om nadien echt te scoren in het drieluik Hageland, Ronde van België en BK”, vertelt hij. “Mentaal is dat wel lastig, omdat ik voelde dat ik er klaar voor was.”

Vorig jaar liet Coolen al zien dat hij kon meedoen om ereplaatsen in diverse Belgische eendagskoersen. Zo werd hij veertiende in Dwars door het Hageland, zesde in de Gooikse Pijl en 24ste op het BK op de weg. Daarnaast won hij de Omloop van Valkenswaard in de Nederlandse Topcompetitie. Die lijn had hij graag doorgetrokken deze zomer.

Twee weken van de fiets

Voorlopig moet BEAT het zonder de coureur uit het Antwerpse Kasterlee doen, al heeft hij hoop op een spoedig herstel. Half juni zijn er nog vervolgonderzoeken aan sleutelbeen en rug, waarna Coolen hoopt aan de revalidatie te kunnen beginnen. “Fietsen mag ik al, zij het op de rollen en met weinig weerstand. Maar omdat de breuk in mijn sleutelbeen te complex was, heb ik daar nog niet volle kracht in”, legt hij uit.

“Ik verwacht ongeveer veertien dagen van de fiets te zijn en dan stilletjes aan op de rollen te hervatten. En vanaf mijn laatste scan er terug tegenaan te kunnen gaan”, kijkt Coolen vooruit. “Maar als die scan aantoont dat er nog niet genoeg botaanmaak is, dan wordt alles uiteraard opgeschoven.”