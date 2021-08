Matthijs Büchli mocht podium niet op: “Ze dreigden mij uit de race te halen”

Matthijs Büchli was de opvallende afwezige op het podium toen na de olympische teamsprint het Wilhelmus werd gespeeld. Hoewel de Keirinspecialist door zijn optreden in de kwalificatie ook een aandeel had in het Nederlandse succes, mocht hij niet bij zijn ploeggenoten staan.

“Ik heb twintig minuten alles gedaan wat ik kon, maar je hebt hier een IOC-regel: als je de finale niet rijdt, mag je niet op het podium”, vertelde Büchli naderhand voor de camera’s van de NOS. “In de afgelopen drie jaar, bij alle WK’s, hebben we echter gewoon met zijn vieren op het podium gestaan. Dus ik heb er twintig minuten tegenaan lopen schoppen.”

Het IOC dreigde de Nederlander zelfs uit de wedstrijd te halen. “Van hogerop werd gezegd: als je op het podium gaat, halen we je misschien uit de race, of komt er in ieder geval een sanctie. Toen werd uiteindelijk het compromis: je krijgt naast het podium een medaille. Met het volkslied mag je nog niet erop, daarna wel.” Hij haalt zijn schouders op: “Het moet maar. Ik ben een blij man.”