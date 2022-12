B&B-Belgen beleven bange decemberdagen: “Ik had dit to-taal niet zien aankomen”

Er zijn grote zorgen bij B&B Hotels-KTM. De Franse ploeg zou in 2023 flink uitbreiden, maar het tegenovergestelde blijkt het geval te zijn. Het is nog maar zeer de vraag of het team volgend jaar in het peloton te zien zal zijn en de renners hebben inmiddels te horen gekregen dat ze vrij zijn om te vertrekken. Onder hen ook Jens Debusschere en Eliot Lietaer, die in Het Nieuwsblad hun verhaal doen.

De twee Belgen, die beiden al langer voor B&B Hotels rijden, waren vorige week vrijdag aanwezig bij een zoommeeting van het team. Daar vertelde ploegmanager Jerome Pineau dat de geplande upgrade definitief niet door zal gaan en dat iedereen andere oorden op mag zoeken. “Ergens was ik blij dat ik een keer het hele verhaal hoorde, maar tegelijk moet je zeggen: in december pas vertellen dat iedereen vrij is, dat is voor mij eigenlijk not done“, zegt Debusschere nu.

“Net daarom had ik dit to-taal niet zien aankomen”, vult Lietaer aan. “Pineau is zelf coureur geweest. Ik dacht dat hij ergens wel een plan B zou hebben, iets dat hij achter de hand hield. Maar blijkbaar niet. Nochtans weet Pineau ook dat het een ramp is, een bloedbad, als je in december aan 24 renners moet zeggen dat ze einde contract zijn.”

In oktober zag het er nochtans goed uit, vertelt Lietaer. Alle renners, waaronder Mark Cavendish, kwamen destijds samen in Parijs. “Op dat moment was het nog happy days. Geen vuiltje aan de lucht”, aldus de 32-jarige renner, die van Pineau uitgelegd heeft gekregen wat er vervolgens gebeurd is. “Twee dagen nadien zou Parijs zich teruggetrokken hebben, om politieke redenen. Pineau heeft – ongetwijfeld met de beste bedoelingen – nog geprobeerd om het geld ergens anders te vinden, maar dat is niet gelukt. En hoe langer hij wachtte, hoe slechter het werd voor ons.”

Lager niveau

Helemaal zonder geld zit Pineau niet. Hij heeft nog een budget van vier, vijf miljoen waar B&B Hotels voor zou instaan, weet Lietaer. “Daarover had hij maandag een belangrijke meeting, om te bepalen wat ze gaan doen: boeken toe, stekker eruit of toch verder gaan op een lager niveau. Met vier, vijf miljoen is een ProContinental-team in principe haalbaar.”

Lieataer en voormalig Belgische kampioen Debusschere hebben beiden nog een contract tot eind 2023. “Als de ploeg op lager niveau doorgaat, is er geen probleem om dat uit te doen”, zegt laatstgenoemde. “Dan zal deze episode misschien voor een kleine kink in de kabel hebben gezorgd, maar iedereen is er dan bij gebaat om positief te blijven. Wij kunnen onszelf op de kaart zetten en er zo mee voor zorgen dat het project van Pineau ook weer wat de hoogte ingaat.”

Voortdoen met de vrouwenploeg

Lietaer zegt echter dat hij op basis van de zoommeeting niet de indruk had dat Pineau ‘nog veel zin had om verder te doen’. “Ik ben daar nogal sceptisch over, eerlijk gezegd. Ik weet dat B&B als sponsor in de eerste plaats naar de Tour wil. Met een mannenploeg op lager niveau wordt dat heel, heel moeilijk. Maar Pineau werkt ook aan een vrouwenploeg, waarmee de Tour wel realistisch is. Voor mij is dat een realistische piste: de herenploeg aan de kant schuiven en met sponsor B&B voortdoen met de damesploeg.”