Bauke Mollema smijt zich tussen tijdrittoppers: “Ik wil het rood-wit-blauw graag laten zien”

Video

Bauke Mollema werkte zaterdagmiddag een verdienstelijke tijdrit af in de Tour de France 2022. De 35-jarige renner van Trek-Segafredo mocht in zijn Nederlandse trui de individuele chrono naar Rocamadour rijden. Hij hoefde alleen Wout van Aert, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Geraint Thomas en Filippo Ganna voor te laten. “Ik mag niet klagen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Het was bovendien zijn tweede tijdrit waarin hij als nieuwbakken Nederlands kampioen in het rood-wit-blauw acteerde. “Dat geeft wel moraal, ja. Ik wil mijn pak graag laten zien. Misschien rijd ik maar vijf keer in het rood-wit-blauw. Of ik moet erin slagen om mijn titel te verdedigen. Maar het gaat het hele jaar al lekker, ik haal daar echt extra moraal uit om een goede prestatie neer te zetten.”

Mollema gaf ook aan graag het WK tijdrijden te willen rijden. Na de slotrit van zondag rijdt hij een aantal criteriums, voordat hij komende zaterdag meedoet aan de Clásica San Sebastián. In de Spaanse eendagsklassieker werd hij al twee keer tweede, een keer derde en in 2016 wist hij er zelfs te winnen.