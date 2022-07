Bauke Mollema wil naar WK tijdrijden

Video

Als het aan Bauke Mollema ligt, neemt bondscoach Koos Moerenhout hem mee naar het WK tijdrijden in het Australische Wollongong. De 35-jarige Nederlands kampioen rijdt al heel het seizoen sterke uitslagen in deze discipline, waardoor hij naast Tom Dumoulin wel een schot zou willen wagen. Dat vertelt de renner van Trek-Segafredo aan WielerFlits na de tijdrit in de Tour de France, waarin hij zesde werd.