Bauke Mollema kan op meerdere manieren NK winnen: “Het wordt alles of niets”

Bauke Mollema zet alles op alles om vrijdag het NK wielrennen op zijn naam te schrijven. De coureur van Trek-Segafredo, die woensdag al tijdritkampioen werd, kijkt uit naar het kampioenschap rond de VAM-berg. “Het wordt alles of niets, ik heb niets aan een vijfde of twintigste plaats vandaag”, vertelt hij voor de start aan WielerFlits.

Hoe moet Mollema de Nederlandse titel winnen? “Het kan op meerdere manieren. De grootste kans is alleen, of in een klein groepje. De nieuwe finish vind ik wel mooi zo, want een sprintje op asfalt ligt mij wel beter dan op kasseien”, zegt hij. “Ik denk dat het eerdere circuit heel explosief was, op dit rondje is het makkelijker achtervolgen. Het is meer dan tien kilometer vlak, daar kan je wat organiseren.”

Namens Trek-Segafredo staan twee renners aan de start. Naast Mollema is dat ook Daan Hoole. Dat ze geen alliantie gesmeed hebben, geeft Mollema toe. “Volgens mij is dat niet meer zo. Misschien in de finale, als je met een paar Jumbo-Visma-renners en eenlingen weg bent, dan zal ik het aan Jumbo-Visma laten of een ander groot blok. Wij rijden met zijn tweeën en Lars van der Haar is bij ons aangesloten”, doelt hij op de veldrijder van Baloise Trek Lions.

Mollema schuift zelf enkele puncheurs naar voren. “Mike Teunissen, en misschien kan Olav Kooij het wel aan bij Jumbo-Visma. Ik denk ook dat Niki Terpstra en Ramon Sinkeldam wel goed gaan zijn”, kijkt hij vooruit.

Andere koers

Zelf hoopt Mollema ook op goud en het rood-wit-blauw. “Een jaar die trui dragen is heel vet. Ik mag het nu in de tijdritten doen, maar het is wel een eer en trots die je hebt. Lekker voor de publiciteit is het ook, voor de ploeg. Het NK is toch een andere koers dan anders. Je rijdt tegen grotere blokken. Dat is wel iets bijzonders.”

Nog even terug naar zijn zege op het NK tijdrijden. Toen had Mollema de nacht ervoor gedroomd over een mogelijke podiumplaats, en werd het dus goud. Waar heeft Mollema afgelopen nacht over gedroomd? “Ik had een heel rare droom”, lacht hij. “Over een valpartij van een andere renner, niet over mezelf gelukkig. Maar ik heb niet over deze koers gedroomd.”