Bauke Mollema: “Het kan een onvoorspelbare Tour worden” zondag 14 juni 2020 om 17:05

Bauke Mollema verwacht een onvoorspelbare Tour de France dit najaar. Dat heeft de kopman van Trek-Segafredo verteld aan Bureau Sport. “Iedereen heeft een andere voorbereiding gehad en er zijn heel weinig wedstrijddagen voor de Tour”, zegt hij.

Mollema zegt dat de openingsritten in en om Nice geen geheimen voor hem zullen hebben, aangezien hij als inwoner van Monaco in de buurt woont van de Franse kustplaats en er dus veel traint. “De andere ritten ga ik ook nog verkennen, begin augustus rond de Tour de l’Ain en andere wedstrijden om dan er een paar mee te pakken”, aldus de winnaar van de Ronde van Lombardije van vorig jaar.

Goede najaarscoureur

“Ik ben mij druk aan het voorbereiden om een klassement te rijden in de Tour. Ik kijk er wel naar uit. De Tour is altijd een bijzondere wedstrijd geweest voor mij en het wordt lastig, want het deelnemersveld gaat super sterk zijn. Het kan ook een onvoorspelbare Tour worden. Iedereen heeft een andere voorbereiding gehad en het is lastig om te vergelijken met andere jaren, er zijn ook heel weinig wedstrijddagen voor de Tour. Het heeft wel wat”, aldus Mollema, die ook nog op de planning staat voor de Vuelta a España.

“Het is lastig in te schatten of dat positief of negatief voor mij is. Over het algemeen ben ik in het najaar wel in goede doen, maar dan heb je veel wedstrijden in de benen. Of dat het verschil maakt, weet ik niet. Die onzekerheid is er wel”, geeft hij aan. “Ik heb wel vertrouwen in het seizoen. Hoe de situatie veranderd is ten opzichte van twee maanden geleden, dan vind ik het er wel goed uit zien. Overal worden maatregelen versoepeld en denkt men vooruit.”