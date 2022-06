Bauke Mollema genoot van Nederlands kampioenschap: “Dit is voor herhaling vatbaar”

Bauke Mollema deed voor het eerst in zestien jaar mee aan het NK tijdrijden en pakte tot zijn eigen verbazing meteen het rood-wit-blauw. Op het Nederlands kampioenschap op de weg – dat hij voor het laatst in 2013 reed – miste hij de beslissende groep en besloot hij twee rondes voor het einde om uit de wedstrijd te stappen. “Het was leuk, mooi om het NK weer eens te rijden”, kijkt hij bij WielerFlits terug op zijn deelnames.

De klimmer zag ploeggenoot Daan Hoole strijden om de wegtitel, die hij uiteindelijk moest laten aan Pascal Eenkhoorn. “Daan reed supergoed. Zelf was ik op zich niet slecht. Na de start voelde ik me de eerste twee uren eigenlijk best wel goed. Maar het was gewoon een heel tactische, lastige koers. Ik was eigenlijk vergeten dat het NK altijd zo’n wedstrijd is”, lacht hij. “Vroeger toen ik meedeed, zat ik zelf in die situatie met Rabobank dat je een overwicht hebt en met heel veel renners bent. Nu moesten we vooral tegen Jumbo-Visma opboksen. Die bleven maar aanvallen totdat ze voor zichzelf een goede situatie hadden.”

Mollema zag uiteindelijk een sterke kopgroep van vijftien renners wegrijden. “Daan was voor ons mee, dus dat was goed. Ikzelf heb het in het begin ook wel geprobeerd, maar het was heel explosief!”, lacht hij opnieuw. “Het was best pittig weer, al die demarrages op de klimmetjes en dan op het vlakke weer hollen en stilstaan. Dat wel echt wel even afzien. Op het einde voelde ik me niet echt super meer. Toen duidelijk werd dat die kopgroep weg ging blijven – wij zaten toen op anderhalf of misschien wel twee minuten achterstand – brak onze groep in tweeën. Het leek me toen verstandiger om niet meer te forceren richting de Tour.”

Zo zwaaide de renner van Trek-Segafredo af, die komende vrijdag in het rood-wit-blauw aan de openingstijdrit in de Tour de France begint. Ondanks zijn opgave in de wegwedstrijd kijkt hij met genoegen terug op het NK. “Mijn koers was verder wel goed. Het was een prima week, vooral dankzij die tijdritzege. Ik denk dat het wel voor herhaling vatbaar is om weer eens mee te doen aan het NK!”, aldus Mollema, die zichtbaar genoot van zijn Nederlandse titel.