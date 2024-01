dinsdag 16 januari 2024 om 10:49

Bauhaus voelde zich de sterkste in openingsrit Tour Down Under, Ewan verwacht nog te verbeteren

Phil Bauhaus sprintte op de openingsdag van de Tour Down Under naar een tweede plek achter Sam Welsford. De Duitser denkt dat er meer in had gezeten. Caleb Ewan, die de afgelopen dagen ziek was en als vierde over de streep kwam, verwacht gedurende de week te verbeteren.

“Ik voelde dat ik de sterkste was, eerlijk gezegd”, zegt Bauhaus op de site van Bahrain Victorious. “Het is wel een goed resultaat om het seizoen mee te beginnen. Ik ben blij met de benen. Ik had zeker de benen om te winnen, maar dit is profsport, je kunt niet altijd winnen. Dus een tweede plaats is ook goed. Ik heb een goede winter waarin ik goed getraind heb achter de rug. De laatste jaren was ik altijd goed in Australië. Er komen nog een paar kansen voor de sprinters, dus ik hoop dat ik nog een keer kan winnen.”

Bauhaus bedankt ook nog zijn ploegmakkers, die hem afzetten in de laatste kilometer. Vanaf daar stond hij er alleen voor. “Misschien wachtte ik wat te lang om het wiel van Sam te pakken, omdat ik dacht dat Caleb ook goed was. Maar ik kwam nog dichtbij, wat me veel vertrouwen geeft voor de volgende sprint. Ik wil mijn teamgenoten terugbetalen met hopelijk nog een zege deze week.”

Caleb Ewan: “Zat al op mijn limiet”

Ook Ewan zat in de laatste kilometer van voren, maar de Australiër van Jayco AlUla beschikte niet over de beste benen. “Ik zat in een goede positie, precies op de plek waar ik moest zijn”, vertelde Ewan na afloop in een interview van de organisatie. “Ik hoefde niet te vechten voor het wiel voor me, maar toen ik aan wilde zetten, zat ik al op mijn limiet. Mijn sprint was dus niet zo goed.”

Daar is wel een verklaring voor: Ewan was ziek in aanloop naar de Tour Down Under. Hij miste het voorafgaande criterium, maar doet dus wel mee aan de zesdaagse rittenkoers. “Gedurende week zou ik me beter moeten gaan voelen. Ik ben de laatste dagen ziek geweest en zeker met deze hitte, had ik moeite met mijn hartslag. Maar hopelijk voel ik me beter als de week vordert.”