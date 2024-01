dinsdag 16 januari 2024 om 07:53

Sam Welsford wint meteen voor BORA-hansgrohe: “Willen hier de toon zetten voor dit seizoen”

Sam Welsford heeft zijn eerste WorldTour-zege van 2024 alweer op zak. De sprinter van BORA-hansgrohe sprintte op de openingsdag van de Tour Down Under naar dagsucces. “Het is ongelofelijk, ik heb er geen woorden voor”, zei hij direct na de finish in een flashinterview.

“Het ging er ruig aan toe in de laatste afdaling”, doelde Welsford op de afzink van Menglers Hill. “Er waren wat valpartijen en bijna-ongelukken, maar de jongens bleven kalm en geduldig. Wauw, ze hebben het echt geweldig voor mij gedaan vandaag.”

“Dit is een droom die uitkomt”, vervolgde Welsford, die deze winter de overstap maakte van Team dsm-firmenich naar BORA-hansgrohe. “Het is de eerste koers met de jongens en ze steunden me honderd procent. Het is superspeciaal om in de eerste wedstrijd van het jaar meteen een overwinning te behalen.”

In de laatste paar honderd meter was het Danny van Poppel die de rode loper uitlegde voor Welsford. De Australiër was de Nederlander en de rest van de ploeg zeer dankbaar voor de hulp. “Kijk naar dit team, we hebben op papier waarschijnlijk de sterkste lead-out. Ik ben blij dat ik het af kon maken. Ze deden zó goed werk. Dit is echt een teamprestatie.”

Resultaten en vuur

Later, tijdens een interview op het podium, benadrukte Welsford hoe bijzonder hij de zege vond. “Met de jongens winnen, is superspeciaal. We willen hier de toon zetten voor de rest van het seizoen. Ik ben de nieuwe sprinter in het team, dus voor mij is het ook heel belangrijk om voor resultaten en vuur te zorgen.”

“We hebben nu één zege, maar ik ben er zeker van dat we daar nog geen genoegen mee nemen. Morgen wordt misschien lastig, de klassementsploegen zullen het ons moeilijk maken. Maar rit drie en vier zijn wel goede sprintkansen.”