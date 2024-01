Sam Welsford wint na perfecte lead-out Van Poppel in Tour Down Under

De eerste etappe in de Tour Down Under is gewonnen door Sam Welsford. In start- en finishplaats Tanunda versloeg hij Phil Bauhaus en Biniam Girmay in de massasprint. Caleb Ewan, die de eerste WorldTour-wedstrijd van het jaar dreigde te missen door ziekte, finishte als vierde.

Kort na het startschot waren er meteen wat schermutselingen, waaronder een aanval van Quinn Simmons en een poging van de Nederlandse debutant Jardi van der Lee, maar die draaiden op niets uit.

Toch een vroege vlucht

Door de tussensprints, waar ook bonificatieseconden te verdienen waren, hielden de sprintteams alles bijeen. Het waren Louis Barré (Arkea-Samsic) en Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty) die met nog zo’n 120 kilometer te gaan wél een bres wisten te slaan.

Veel voorsprong werd hun niet gegund. De sprintploegen bleven de controle halen. Het maximale verschil kwam niet verder dan drie minuten. Met nog zestig kilometer te gaan werden ze bijgehaald.

Ook de laatste van drie beklimmingen van Menglers Hill kon het peloton niet ontwrichten. In de finale nam de nervositeit zienderogen toe. Het tempo ging de hoogte in en de sprintploegen probeerden hun treintjes op de rails te krijgen.

Alles op de sprint

BORA-hansgrohe besloot er al vroeg aan te beginnen. Met nog 1,1 kilometer te gaan kwam Ben Zwiehoff al op kop. Maar de sterke Duitser hield het verrassend lang vol. Ook Van Poppel deed zijn werk als lead-out daarna uitmuntend. Op honderdvijftig meter van de streep werd Welsford gelanceerd. Hij sprintte soeverein naar de zege.

Ewan, die in het wiel van Welsford zat, had niet de snelheid om zijn landgenoot te passeren. Ook Bauhaus, vorig jaar nog winnaar in Tanunda, kwam tekort.

Welsford is dankzij zijn ritzege ook de eerste leider in het algemeen klassement. Hij leidt met vier seconden voorsprong op Bauhaus en zes seconden op Girmay.

