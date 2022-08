Bauhaus klopt Démare in Polen: “Kon in de sprint nog een keer aanzetten”

Phil Bauhaus was de gelukkige winnaar van de vijfde etappe van de Ronde van Polen. Hij zat in de laatste kilometer voor de valpartij die veel renners ophield, waarna hij met een tiental ging strijden om de ritzege en won. “Ik voelde me heel sterk vandaag”, zei hij in het flashinterview na afloop.

“Helaas was er een grote valpartij in een van de laatste bochten. Ik hoop dat iedereen oke is”, richt Bauhaus zich nog tot de gevallen renners. “Daarna had ik in de finale nog Jonathan Milan bij mij. Hij is ook heel sterk en heel snel en kan een geweldige lead out doen. Hij bracht mij in pole position naar de laatste 200 meter. Ik voelde me heel sterk vandaag en kon als eerste de sprint aan gaan. Ik voelde Arnaud wel komen, maar kon nog een keer aanzetten. Ik ben blij dat ik heb kunnen winnen.”

De ritzege van Bahrain Victorious is een kroon op een goede week. “We rijden de hele ronde al geweldig en staan elke dag op het podium. Vandaag geloofden we in een massasprint voor mij. Ik had super goede benen en als ploegen namen we al controle vanaf het begin. We hebben laten zien dat we hier met een sterk team zijn. Ik ben ook heel blij voor de ploeg, want ze hebben de hele dag gewerkt en dit is een mooi cadeau voor hun”, aldus Bauhaus.

Zelf sprintte Bauhaus al naar een tweede plaats (etappe 1), werd Jonathan Milan al twee keer als derde (etappes 2 en 4) en eindigde Pello Bilbao als tweede (etappe 3). De Baskische klimmer is in het algemeen klassement ook tweede. “Hij reed een geweldige Giro en is ook een goede tijdrijder. We geloven in hem voor de tijdrit van morgen. We hopen dat hij kan strijden om de leiderstrui. De verschillen zijn klein, dus het zal een strijd om secondes worden”, kijkt de Duitse sprinter vooruit.