Phil Bauhaus wint vijfde rit Ronde van Polen, valpartij ontsiert massasprint

De vijfde etappe van de Ronde van Polen is gewonnen door Phil Bauhaus. De Duitser van Bahrain Victorious was na 178 kilometer de snelste in een massasprint in Rzeszów, die werd ontsierd door een valpartij op een kilometer van de finish. Bauhaus was van de overgebleven renners sneller dan Arnaud Démare en Nikias Arndt. Sergio Higuita behoudt de gele leiderstrui.

Er stond een heuvelachtige dag op het programma in Polen. Officieel waren er maar twee klimmetjes voor bergpunten, maar het ging constant op en af. Acht renners kozen het ruime sop, met daarbij Boy van Poppel van Intermarché-Wanty-Gobert. De best geplaatste renner was hij niet, want dat was Sean Quinn (EF Education-EasyPost) op 29 seconden van leider Sergio Higuita.

Peloton houdt de controle

Yevgeniy Fedorov (Astana Qazaqstan), Shane Archbold (BORA-hansgrohe), Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech), Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA), Mateusz Grabis en Jakub Murias (Poolse selectie) maakten de vluchtgroep compleet. Zij kregen een ruime voorsprong, die onder controle gehouden werd door BORA-hansgrohe en Bahrain Victorious.

Het verschil schommelde lange tijd rond de drie minuten, maar 45 kilometer voor de finish dook het verschil onder de twee minuten. Op een ongecategoriseerde heuvel wisten Quinn en Würtz Schmidt weg te rijden van hun medevluchters, waarna zij met minimale voorsprong begonnen aan de laatste ‘echte’ klim van de dag. Op de top was het verschil opgelopen tot 30 seconden met de achtervolgers en tot 1.35 minuut met het peloton.

Quinn en Würtz Schmidt tonen zich

Het waren de sprintersploegen die het heft in handen namen in de achtervolging. Een voordeel voor de rappe mannen was dat 19 kilometer voor de streep al een finishpassage lag. Quinn en Würtz Schmidt kwamen daar langs met een voorsprong van 25 seconden op de groep-Van Poppel en 50 seconden op het peloton. Fedorov maakte nog wel in zijn eentje de oversteek naar de twee koplopers, maar ook het peloton stond niet stil.

De finale was niet helemaal vlak. Er lag nog een ongecategoriseerde heuvel (2 km aan goed 4%) op ruim tien kilometer van de streep. Fedorov moest daar zijn medevluchters laten rijden, maar ook voor Quinn en Würtz Schmidt viel drie kilometer voor de finish het doek. Daarna was het aan de diverse sprinttreintjes, met onder meer UAE Emirates en Jumbo-Visma op de voorposten.

Kleine groep gaat sprinten na valpartij

In de laatste kilometer lagen de nodige bochten en in een daarvan werd rond de tiende plek gevallen. Een aantal renners ging onderuit in een bocht naar rechts, waaronder Mike Teunissen en Olav Kooij van Jumbo-Visma, en een nog grotere groep met renners werd opgehouden. Daardoor bleef een klein groepje over dat ging sprinten voor de zege. Bahrain Victorious wist Phil Bauhaus goed af te zetten, waarna hij Arnaud Démare en Nikias Arndt wist voor te blijven.

In het algemeen klassement blijft Sergio Higuita de leider, voor Pello Bilbao en Quinten Hermans. Donderdag staat een lastige tijdrit op het programma.