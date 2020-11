Basso en Contador verliezen Nederlandse sponsor Xstra

Ivan Basso en Alberto Contador hebben bij de UCI een ProTeam-status aangevraagd. De Nederlandse sponsor Xstra verdwijnt na dit seizoen en daarvoor komt de Italiaanse naamgever EOLO in de plaats. Dat is een telecommunicatieoperator die reeds als sponsor optreedt van een aantal koersen van RCS Sport, zoals Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. EOLO en Kometa blijven in ieder geval drie seizoenen aan boord, waarbij het budget ieder jaar stijgt.

Met EOLO als partner hopen Basso en Contador een wildcard voor de Giro d’Italia af te dwingen. Het aspirant-ProTeam gaat in 2021 ook koersen op een Italiaanse licentie, om de kansen voor zichzelf groter te maken. De Hongaarse vleesverwerker Kometa heeft grote belangen in Italië en zal deze stap toejuichen. Daarnaast vindt La Grande Partenza ergens de komende jaren waarschijnlijk plaats in Boedapest (mogelijk 2022), de hoofdstad van Hongarije. Die was voorzien in 2020, maar door het coronavirus ging dat niet door.

Het Italiaanse ProTeam heeft met de Brit Sean Yates een ervaren ploegleider binnengehaald. Hij was in die rol eerder betrokken bij CSC-Tiscali, Discovery Channel, Astana, Team Sky en Tinkoff-Saxo Bank. Ook Stefano Zannata voegt zich bij de technische staf. De 56-jarige Italiaanse ploegleider komt over van Bardiani-CSF-Faizanè. Daarvoor vertolkte hij die functie ook bij ploegen als Liquigas (in de tijd dat Basso daar nog renner was), Fassa Bartolo en Vini Calderola. EOLO-Kometa zal gaan rijden op fietsen van het nieuwe merk Aurum, waarvan Contador eigenaar is.

Alessandro Fancellu

Vrijdag kondigde Kometa-Xstra – zoals de ploeg nu nog heet – zeven contractverlengingen aan. Dit betekent meteen dat dezelfde zeven coureurs volgend jaar hun profdebuut maken. De meest opvallende naam is die van Alessandro Fancellu. Het 20-jarige Italiaanse klimtalent bereikte afgelopen winter al een akkoord met WorldTour-team Trek-Segafredo voor een profcontract tot 2023. In onderling overleg is besloten dat de klimmer uit Lombardije (derde in de Tour of Antalya in februari) beter zijn profdebuut kan maken bij EOLO-Kometa.

Ook de Spanjaard Alejandro Ropero zal volgend jaar deel uit maken van de Italiaanse ploeg met Spaanse roots. De 22-jarige klimmer won na de coronabreak de openingsrit in de Giro d’Italia voor beloften en eindigde uiteindelijk als zevende in het eindklassement. Met Márton Dina (24) en voormalig mountainbiker Erik Fetter (20) maken ook twee Hongaren hun profdebuut. Dina werd tweede in de Ronde van Hongarije 2019, achter Krists Neilands van Israel Cycling Academy. Fetter werd dit jaar vijfde in de eerste rit van de Tour de l’Ain.

De overige eigen opgeleide neoprofs die onder contract staan bij EOLO-Kometa voor 2021, zijn de Portugees Daniel Viegas (22) en de Spanjaarden Diego Pablo Sevilla (24) en Sergío García (21). Die laatste werd dit jaar tussen de profs achtste in de Vuelta a Murcia, nadat hij in de openingsrit meezat in een kopgroep die meer dan een kwartier voorsprong kreeg. Ook Arturo Grávalos (22) maakt in 2021 zijn profdebuut. Hij stapt niet over van het huidige Continental-team, maar rechtstreeks vanuit Kometa U23. Grávalos is een aanvaller pur sang.

Italiaanse versterkingen

Eerder dit jaar ging WielerFlits op bezoek bij een trainingskamp van Kometa-Xstra. Daar deed Ivan Basso in een lang gesprek de toekomstplannen uit de doeken. “Het echte succes van dit project is als het lukt om met al onze renners de stap naar het ProTeam-niveau te maken. Dat kan met jongens uit onze junioren- en U23-ploeg, maar ook met ex-renners die we terughalen van bij de profs. Wat dat betreft moeten we leren van de voetbalwereld. Beginnen in de jeugdacademie en dan al onze teams doorlopen. Hoe gaaf zou het zijn als we een ‘eerste elftal’ met eigen jeugdrenners kunnen hebben? Dat is de filosofie die Alberto en ik graag willen integreren in de wielersport.”

Met voorlopig acht renners die vanuit de Fundación Alberto Contador de overstap maken, geven Basso en Contador gehoor aan die filosofie. Op 20 november moeten ProTeams bij de UCI een selectie doorgeven van tenminste twintig renners. Achter de schermen is EOLO-Kometa druk bezig met het samenstellen van het team. Zo werd eerder deze week al de komst van sprinter Manuel Belletti aangekondigd, die de overstap maakt van Androni Giocattoli-Sidermec. In Italiaanse media zingen echter nog veel meer namen rond.

Volgens Tuttobiciweb heeft de ploegleiding ook reeds een akkoord bereikt met spurter Vincenzo Albanese (24) van Bardiani-CSF-Faizanè, de sterke en snelle Mattia Frapporti (26) van Androni Gioccatoli-Sidermec, diens ploeggenoot – eveneens sprinter – Luca Pacioni (27), voormalig klimtalent Edward Ravasi (26, UAE Emirates) en allrounder Luca Wackermann (28, Vini Zabù-KTM).

Aan WielerFlits is eveneens bevestigd dat de Italiaanse beloften en klimmers Davide Bais (22, Friuli CT) en Samuele Rivi (22, Tirol-KTM) voor twee jaar hebben getekend.

Mareczko en Pozzovivo

Tot slot is Ivan Basso op dit moment bezig met het binden van in ieder geval nog twee grote namen. De voormalig winnaar van de Giro d’Italia nadert een akkoord met zaakwaarnemer Giuseppe Acquadro over de komst van Jakub Mareczko. De 26-jarige Italiaanse sprinter boekte in zijn carrière al 43 profzeges, met de kanttekening dat hij daarvan liefst 31 behaalde in Chinese etappekoersen. Dit jaar won Mareczko drie ritten in de Ronde van Hongarije en startte hij namens CCC in de Vuelta a España. Na elf etappes gaf hij op.

EOLO-Kometa denkt ook aan Domenico Pozzovivo. De 37-jarige routinier stond in de jongste Giro d’Italia na dertien ritten nog vierde, maar hij zakte in de laatste week naar plek elf. “Pozzovivo is zeker een renner die ons interesseert”, vertelde Basso onlangs bij RaiSport. “Domenico heeft echter nog een doorlopend contract bij NTT Pro Cycling en het lijkt erop dat zijn team de middelen heeft gevonden om door te gaan.”

Ook Fabio Aru passeerde in de wandelgangen de revue, maar die interesse werd door de ploeg aan ons met klem ontkend.

Wel voegt zich een andere ervaren Italiaan bij EOLO-Kometa, al wil men dat vanuit de ploeg niet bevestigen. Bronnen melden aan WielerFlits namelijk dat de 36-jarige Francesco Gavazzi eveneens de oversteek maakt van Androni Giocattoli-Sidermec. De routinier maakte in 2007 zijn profdebuut bij Lampre-Fondital en in 2012 koos hij voor Astana. Via Southeast (2015) kwam hij bij Androni terecht. Gavazzi boekte in zijn lange loopbaan dertien zeges, waarvan de achttiende rit in de Vuelta a España 2011 ongetwijfeld de mooiste was.

EOLO-Kometa 2021

Vincenzo Albanese (24)

Davide Bais (22)

Manuel Belletti (35)

Márton Dina (24)

Alessandro Fancellu (20)

Erik Fetter (20)

Mattia Frapporti (26)

Sergío García (21)

Francesco Gavazzi (36)

Arturo Grávalos (22)

Luca Pacioni (27)

Edward Ravasi (26)

Samuele Rivi (22)

Alejandro Ropero (22)

Diego Pablo Sevilla (24)

Daniel Viegas (22)

Luca Wackermann (28)

Geruchten rondom EOLO-Kometa

Jakub Mareczko (26, CCC)

Domenico Pozzovivo (37, NTT Pro Cycling)