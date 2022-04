Bas Tietema rijdt als allerlaatste Parijs-Roubaix uit: “Had moeite met emoties”

Video

Als allerlaatste draaide hij, in tranen, het Vélodrome André Pétrieux in Roubaix op. Bas Tietema kan zeggen dat hij Parijs-Roubaix 2022 heeft uitgereden. Een uur, twee minuten en 21 tellen na winnaar Dylan van Baarle kwam de 27-jarige renner van Pauwels Sauzen-Bingoal-WB over de streep. “De douches waren wel nog warm”, glimlacht hij na afloop bij WielerFlits.

Toch had hij na afloop gemengde gevoelens. Voor onze camera doet hij zijn verhaal. “Sportief had ik vandaag toch iets meer gehoopt”, zucht hij. “In de beginfase ging het best aardig. Maar ik heb niet over. In die eerste drie en een half uur rijden we echt serieus tempo, waardoor het daarna nóg zwaarder wordt. Ik denk wel dat ik redelijk ver ben gekomen. Er waren jongens om me heen die afstapten, maar ik wilde zo lang mogelijk doorrijden en niet de fiets bovenop de auto slingeren en zo naar Roubaix rijden.”

De Nederlandse YouTube-sensatie van Tour de Tietema reed in z’n eentje de laatste zeventig kilometer voor de bezemwagen uit. “Onderweg moet je dan een keer stoppen voor een trein die langskomt, dat was weer drie minuten weg. Maar er stonden nog genoeg mensen om me te helpen. Van politieagenten en mensen aan de kant kreeg ik water en drinken. Op een gegeven moment heb ik mezelf er wel doorheen gesleept. Aan afstappen heb ik nooit gedacht, maar het was wel écht de Hel van het Noorden.”

Tietema voor de bewuste spoorwegovergang - foto: WielerFlits Fans voorzien Tietema van drinken - foto: WielerFlits

Tranen door emoties

Op twee kilometer voor het einde begon Tietema het mentaal lastig te krijgen. “Het was een beetje een samenloop”, geeft hij aan. “Ik had het vandaag graag beter willen doen, ik had ook het gevoel dat er meer inzit. Als je al zo lang alleen rijdt, heb je ook de tijd om ergens over na te denken. Dat kwam samen toen ik naar binnen reed, de Vélodrome op. Ik vind het nu moeilijk om over emoties te praten. Dat heb ik normaal niet. Maar als het er dan is zoals over de finish, dan is dat wel oprecht.”

“Het gevoel dat nu overheerst? Het besef dat er nog werk aan de winkel is. Dat overheerst sportief gezien. Als ik dan kijk waar ik vandaan kom… Dan is het een mooi traject geweest.”

“Dit is een beetje het einde van de voorjaarsklassiekers. Hierna ga ik verder met trainen en kijken naar het tweede deel van het seizoen. We moeten daarin kijken wat er nog voor mij nodig is, om nog een stap te zetten. Misschien wat rittenkoersen rijden. Waar ik weer begin? Géén idee nog! In ieder geval niet in de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken”, heeft hij zijn lach alweer teruggevonden.

Gestreden tot aan Roubaix. Bedankt voor al jullie support langs de kant!💛 pic.twitter.com/k5wpwZybBt — Bas Tietema (@BasTietema) April 17, 2022