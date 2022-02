Bas Tietema haalt Le Samyn van programma

Bas Tietema verschijnt morgen niet aan de start van Le Samyn. Nadat de Nederlander gisteren in Kuurne-Brussel-Kuurne mee was gesprongen in de vroege vlucht, is besloten dat hij niet aan het vertrek staat van de eendaagse koers. In plaats daarvan gaat hij trainen en zich voorbereiden op zijn volgende wedstrijden.

Tietema was vooral al een opvallende naam op de startlijst van Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de coureur van Bingoal Pauwels Sauces WB kleurde ook nog eens de openingsfase. Hij sprong mee in de vlucht van de dag, maar halverwege was hij op en moest hij de rest laten gaan. “Het koersen op zich ging heel goed, het meespringen. Alleen merk je wel dat als de koers openbreekt, dat er zo hard wordt gereden… Dan sta je met beide benen op de grond”, vertelde hij na afloop van de wedstrijd in gesprek met WielerFlits.

Vandaag werd bekend dat Le Samyn van het wedstrijdprogramma van Tietema is gehaald. Op zijn social media licht hij deze beslissing toe. “Normaal gesproken zou ik morgen Le Samyn rijden, maar omdat gisteren het kaarsje langzaam uitging, hebben we besloten om die nog even weg te houden en nu gewoon te trainen – en me dan op te maken voor de Visit Friesland Elfstedenrace van komend weekend. Dat is voor mij nu het beste, om stap voor stap beter te worden richting de rest van het voorjaar.”

De Visit Friesland Elfstedenrace (6 maart) wordt dus de volgende koers van de YouTuber, die aan een tweede wielerleven is begonnen. Daarna volgen normaal gezien de Profronde van Drenthe (13 maart), de Grand Prix Denain (17 maart) en de Bredene Koksijde Classic (18 maart).