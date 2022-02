Aanvaller Bas Tietema: “We moeten realistisch zijn, maar een mooie ervaring”

Bas Tietema was vooraf al een opvallende naam op de startlijst van Kuurne-Brussel-Kuurne, maar de coureur van Bingoal Pauwels Sauces WB kleurde ook nog eens de openingsfase. Hij sprong mee in de vlucht van de dag, maar halverwege was hij op en moest hij de rest laten gaan. “Het is een mooie ervaring”, vertelt hij na de finish aan WielerFlits.

“Ik had meteen door dat we ver zouden kunnen komen”, zegt Tietema over zijn vluchtgroep, met daarin onder meer Taco van der Hoorn. “Het was ook niet direct de eerste vlucht die vertrok, maar het is wel gelukt. We hebben ook altijd wel moeten rijden. En als je realistisch kijkt, merk je dat dit het hoogste niveau is. Er waren ook andere jongens die er op hetzelfde moment af moesten, dus daar zie je het verschil. Daarvoor leer ik wel hier. Maar het ging heel goed, dus het is een mooie ervaring.”

De Zwollenaar, die de laatste jaren furore maakte met zijn YouTube-kanaal, vond het koersen niet tegenvallen. “Het koersen op zich ging heel goed, het meespringen. Alleen merk je wel dat als de koers openbreekt, dat er zo hard gereden wordt… Dan sta je met beide benen op de grond”, geeft hij aan.

En wat nu? “We kijken per wedstrijd wat geschikt is. Misschien heb ik de ene keer meer rust nodig. Zo kijken we stap voor stap verder. Als je vijf maanden geleden had gezegd dat ik in de ontsnapping zou zitten van Kuurne, of überhaupt starten was niet realistisch”, aldus Tietema, die uiteindelijk de finish niet haalde in Kuurne. “De volgende stap wordt nu de koers uitrijden en kijken hoe ver we kunnen komen. ”

