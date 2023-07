Bardet verwacht groot duel voor klassement: “Vingegaard en Pogacar gaan dagzege bepalen”

De bergetappe naar Morzine, met in volle finale van de Col de la Joux Plane, belooft opnieuw voor spektakel te zorgen. De kopman van Team dsm-firmenich, Romain Bardet, stelt enigszins teleur met een voorlopig twaalfde plaats in het klassement. De Fransman sprak voor de etappe met WielerFlits over zijn verwachtingen: “Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar gaan de dagzege bepalen.”

