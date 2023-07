Tour 2023: Liveblog – Etappe 14 over Joux Plane naar Morzine zaterdag 15 juli 2023 om 08:00

Organisator ASO schotelt het peloton in de veertiende etappe van de Tour de France een beest van een rit voor. Tussen Annemasse en Morzine moeten de renners over zes gecategoriseerde cols in totaal 152 kilometer afleggen. Wie is het beste in de eerste Alpenrit?



Al vroeg in de etappe volgen de beklimmingen elkaar in rap tempo op. In de eerste 65 kilometer liggen op vier toppen de bergpunten voor het grijpen. De Col de Saxel (4 km aan 4,7%), de Col de Cou (7,1 km aan 7,5 procent), de Col du Feu (6,1 km aan 7,7 procent) en de Col de Jambaz (6,8 km aan 3,8 procent) volgen elkaar rap op.

In de finale wachten de reuzen, waar de Col de la Ramanaz (14,1 km aan 6,9 procent) en de Col de Joux Plane (11,7 km aan 8,5%) de scherprechters zijn. Op de Joux Plane zullen de klassementsrenners er ongetwijfeld een groot gevecht van maken, zoals we in het verleden al vele malen vaker gezien hebben.

Mis niets van de veertiende etappe van de Tour 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.20 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.55 uur

Afstand: 152,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Col de Saxel: tussen 13.45 en 13.50

Passage Gol de Cou: tussen 14.15 en 14.30

Passage Gol du Feu: tussen 14.45 en 15.00

Passage en tussensprint Col de Jambaz: tussen 15.00 en 15.20

Passage Col de la Ramaz: tussen 16.05 en 16.30

Passage Col de Joux Plane: tussen 17.00 en 17.40

