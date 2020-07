Bardet over ploeggenoot Latour: “We vullen elkaar goed aan” zondag 19 juli 2020 om 10:29

AG2R La Mondiale begint eind augustus met twee kopmannen aan de Tour de France. Romain Bardet zal het kopmanschap moeten delen met Pierre Latour. “De ploeg heeft nu meerdere kaarten om mee te spelen. Dat is alleen maar goed”, zo vertelt Bardet aan L’Équipe.

Bardet zou dit jaar eigenlijk zijn debuut maken in de Giro d’Italia, maar de wielerkalender ging door de coronacrisis volledig op de schop. “Het was een flinke klap voor de wielersport en dus ook voor AG2R La Mondiale. Het is de reden dat ik dit jaar alsnog zal deelnemen aan de Tour, op verzoek van de ploeg. Ik vind het niet meer dan normaal.”

“Ik ben bovendien een echte racer en ben ook niet graag thuis tijdens de Tour. Het is daarnaast ook nog eens de beste voorbereidingskoers op het WK wielrennen in Zwitserland”, aldus Bardet, die in het verleden al twee keer het Tourpodium mocht beklimmen. In 2016 eindigde hij als tweede achter Chris Froome, een jaar later finishte hij als derde.

Dit jaar zal hij het kopmanschap dus moeten delen met Latour, twee jaar geleden nog winnaar van de witte jongerentrui. “We kunnen niet spreken van een bepaalde hiërarchie. Het is anno 2020 juist goed om met meerdere pionnen aan de Tour te beginnen. We vullen elkaar goed aan en zullen elkaar niet in de weg rijden. We hoeven de koers ook niet te dragen.”

Toekomst

Beide renners lijken overigens bezig aan hun laatste maanden bij AG2R La Mondiale. Latour zou kiezen voor een nieuw avontuur bij Total Direct Energie, terwijl Bardet wordt gelinkt aan Team Sunweb. “Ik heb al over mijn toekomst nagedacht, maar er is nog niks besloten. Het seizoen is nog niet eens begonnen”, zo laat Bardet weten.