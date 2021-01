Bardet: “Ik ben bij Team DSM niet meer de enige kopman”

Romain Bardet is blij dat hij bij Team DSM met een schone lei kan beginnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. De 30-jarige Fransman kwam afgelopen winter over van AG2R La Mondiale. In welke koersen Bardet aan de start staat, is nog niet bekend. Mogelijk rijdt hij weer enkele voorjaarsklassiekers.

Volgens L’Équipe zal Bardet in 2021 minder wedstrijddagen rijden dan normaal. Mogelijk worden zelfs kasseiklassiekers aan zijn programma toegevoegd, waar hij als helper zal optreden. Afgelopen najaar werd de Fransman 25ste bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. Bardet is vooral blij dat hij bij Team DSM niet altijd meer als kopman zal optreden.

“Bij AG2R La Mondiale werd ik vanaf mijn tweede profjaar in de rol van kopman geduwd”, blikt hij terug. “Ik kon mijzelf daardoor nooit in de schaduw ontwikkelen. Bij Team DSM kan ik niet alleen rustiger en preciezer werken, maar ga ik ook wedstrijden rijden waarin ik de ploeg help. Zonder ook maar een beetje ambitie voor mezelf.”

Ervaring

“Dat zorgt ervoor dat een deel van de druk wegvalt. De ploeg rekent op mij en op mijn ervaring. Dat is zeker, maar ik ben niet meer de enige kopman in de ploeg. Het is dan aan mij om te bevestigen dat ik die status bij AG2R verdiend heb”, aldus Bardet.

De keuze van de klimmer voor de Duitse WorldTour-ploeg kwam voor velen als een verrassing. Bardet zelf vond het een logisch besluit. “Tussen 2013 en 2018 was ik bijna zes jaar bezig aan een ononderbroken lijn omhoog. Dat was best bijzonder. Maar ik ben daar terechtgekomen in een routine die niet meer bij mij paste. Ik moest een risico nemen, met een nieuwe start en een boost voor mijn carrière”, zegt hij.