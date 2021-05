Bahrain Victorious met Haig en Teuns naar Critérium du Dauphiné

Bahrain Victorious rekent in het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni) op Jack Haig en Dylan Teuns. De Australische klimmer Haig lijkt de aangewezen renner voor een goed klassement. Sonny Colbrelli is de sprinter met dienst.

Teuns kwam voor het laatst in actie op 25 april: de Belgische puncheur kwam toen als 34ste over de streep in Luik-Bastenaken-Luik. De 29-jarige Teuns moet wellicht in staat zijn om een etappe te winnen, net als zijn Italiaanse ploeggenoot Sonny Colbrelli. De rappe Italiaan was dit jaar al succesvol in de Ronde van Romandië.

Met Haig beschikt de ploeg ook nog over een derde speerpunt. De 27-jarige klimmer kan nog niet terugkijken op een erg succesvol seizoen, maar zal wel vertrouwen willen tanken met het oog op de Tour de France. Met Santiago Buitrago, Mark Padun en Eros Capecchi heeft de ploeg nog drie klimmers geselecteerd. Marco Haller is de zevende en laatste renner.

“Dit is een belangrijke test voor de Tour. Ik hoop dat we onze goede teamspirit uit de Giro kunnen meenemen naar de komende wedstrijden”, blikt ploegleider Rolf Aldag vooruit. “We kijken met Sonny naar etappes een, drie en vijf en we hebben ook Dylan voor de explosieve ritten.” Aldag hoopt verder dat Haig en Teuns een goed klassement kunnen rijden.

Selectie Bahrain Victorious voor het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Santiago Buitrago

Eros Capecchi

Sonny Colbrelli

Jack Haig

Marco Haller

Mark Padun

Dylan Teuns