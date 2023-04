Ayuso boekt bemoedigend resultaat in Romandië, maar: “Was bergop flink afzien”

Juan Ayuso heeft de competitie nog maar net hervat, maar in de tweede etappe van de Ronde van Romandië sprintte hij alweer naar een tweede plek. Volgens de Spanjaard is er ook vooruitgang wat zijn blessure betreft. “Maar ik voel nog wel dat mijn vorm nog niet top is”, zei hij na afloop van de rit tegen Cycling Pro Net.

“Ik moest flink afzien om over de klimmen te komen. Maar daar maak ik me geen zorgen over, dat zal met de tijd wel komen”, vervolgde de 20-jarige renner van UAE Emirates, die de afgelopen maanden niet in actie kwam vanwege een hardnekkige blessure. Dit kwetsuur – vermoedelijk zenuwpijn – is nog steeds niet helemaal verdwenen. Dat vertelde hij voor de start van de Ronde van Romandië al in een interview met Marca. “Gisteren had ik nog wat meer last van mijn blessure, vandaag voelde ik me veel beter. Ik ben blij dat het dag per dag beter gaat”, klinkt het nu.

Een uitgedund peloton streed in de straten van La Chaux-de-Fonds om de dagzege. In de sprint was alleen Ethan Hayter sneller dan Ayuso. “Ik denk dat ik mezelf iets beter had kunnen positioneren, achter Ethan. Maar het was een groot gevecht om in zijn wiel te komen. Ik moest van achteruit komen en toen ik mijn sprint begon, had Ethan al een grote voorsprong. Het was onmogelijk om hem nog te remonteren. Mijn felicitaties aan hem. Ik heb mijn best gedaan, ook voor het team. Als je je alles hebt gegeven, moet je blij zijn.”

Lees ook: Hayter klopt klassementsmannen in Ronde van Romandië na lead-out Bernal