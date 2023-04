Juan Ayuso maakt rentree in Romandië, maar: “Het ongemak is er nog steeds”

Juan Ayuso keert in de Ronde van Romandië terug in het peloton, nadat hij maandenlang uit de roulatie was met een hardnekkige blessure. Helemaal opgelost is het probleem echter nog niet. “Het ongemak is er nog steeds, maar de dokters hebben gezegd dat het geen risico is om het te proberen”, vertelt de 20-jarige Spanjaard aan Marca.

“Ze hebben me gezegd dat ik wat meer mag doorduwen”, vervolgt Ayuso. “Ik begin er kalm en wil testen hoe het in koers gaat. Laten we dag per dag kijken hoe het uitpakt en hoe alles ontwikkelt. We willen het rustig analyseren.”

Onzekerheid

De nummer drie van de Vuelta a España 2022 heeft lange tijd in onzekerheid verkeerd en is nog steeds niet helemaal verlost van zijn twijfels. “Het kostte veel tijd om een duidelijke diagnose te krijgen en ik vind het soms nog steeds wat verwarrend. Nu zou het om een zenuw gaan. Maar voordat we die conclusie trokken, hebben we alle mogelijke testen gedaan. Welke test we ook deden, het leek steeds prima. Dat is mentaal zwaar. Ze zeggen je dat alles in orde is, maar ik kon niet gaan fietsen vanwege de pijn.”

Ayuso, die zich ook dit jaar op de Vuelta richt (mits alles goed gaat), heeft meteen last als hij op de fiets springt. Soms gaat de pijn weg na twee of drie uur trappen, vertelt hij. De ene dag is het ongemak veel groter dan de andere dag.

Zenuwpijn

Wat exact het probleem is, durft het talent van UAE Emirates nog steeds niet te zeggen. “Vermoedelijk is het zenuwpijn, een kuitzenuw is aangetast. Daarom heb ik ook minder pijn als ik meer train. Ze dachten eerst dat ik een peesontsteking had omdat mijn achillespees pijn deed. Dat klopte, maar van binnen was daar niets mis mee. Het is een gecompliceerde blessure omdat het een zenuw is. We zijn alles goed aan het analyseren.”

Mentaal heeft Ayuso inmiddels het moeilijkste achter de rug, zegt hij. “Ik kan met het ongemak leven. Laten we zien hoe het in competitie gaat, hier in Romandië, en of ik het kan vergeten. Thuis, als je er heel bewust van bent, kan je het probleem groter maken dan het in werkelijkheid is. Je bent de hele dag bezig met of je pijn hebt. Het lijkt wel een obsessie! Je moet loskomen van je hoofd. Het zijn moeilijke maanden geweest en ik moet vergeten wat er is gebeurd. (…) Ik kijk er naar uit om te zien hoe ik het dinsdag doe bij mijn debuut.”

