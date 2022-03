Het is nog niet bekend wat de gevolgen gaan zijn voor de carrière van Sonny Colbrelli, nadat deze week bij hem hartproblemen aan het licht zijn gekomen. Dat laat cardioloog Pedro Bru­gada weten aan Het Nieuwsblad. Zijn broer Ramon Brugada is ook cardioloog en leidt het onderzoek naar de hartproblemen van Colbrelli.

Zelf werkt Pedro Brugada in het Universitair Ziekenhuis van Brussel. Hij is in België een autoriteit als het gaat om cardiologie, bij onderzoek naar hart- en vaatziekten. Eerder behandelde hij onder meer Niels Albert en Gianni Meersman, die allebei vroegtijdig hun carrière beëindigden na hartritmestoornissen.

“Over het onderzoek naar Colbrelli weet ik niets”, benadrukt Pedro Brugada. “Maar elk geval is sowieso heel specifiek. Het belangrijkste is altijd om eerst te achterhalen wat er precies is gebeurd. Nadien kunnen we kijken welke mogelijkheden we hebben om dat probleem op te lossen.”

Of Colbrelli na zijn hartstilstand kort na de openingsrit van de Ronde van Catalonië ooit nog kan koersen, kan Brugada nog niet zeggen. “Soms is het zo dat de oorzaak heel simpel te behandelen is, bijvoorbeeld door een ablatie, waardoor de hartritmestoornissen verdwijnen”, legt hij uit. Diverse sporters die de cardioloog daarmee geholpen heeft, kunnen inmiddels weer volop sporten.

‘Je wordt meteen afgeschreven in Italië’

In Italië ligt dat echter anders. Brugada noemt sporten met een ablatie ondenkbaar in dat land. “Zodra je daar ooit een hartprobleem hebt gehad, word je meteen afgeschreven voor de rest van je leven. Kijk bijvoorbeeld naar Christian Eriksen”, doelt hij op de Deense voetballer die een hartstilstand kreeg tijdens het EK voetbal. “Hij mocht niet meer in Italië bij Inter blijven voetballen omdat hij nu een defibrillator heeft, maar stond negen maanden later wel weer gewoon op het veld bij Brentford in Engeland.”

Of de hartproblemen van Colbrelli – net als voor Eriksen – gevolgen hebben voor hem in Italië, is nog niet bekend. Er wordt in het ziekenhuis van Girona nog nader onderzoek gedaan naar het hart en de gebeurtenissen van maandag. Zijn ploeg Bahrain Victorious liet alvast weten dat er bij eerste tests ‘geen tekenen van onrust of aangetaste functies’ zijn aangetroffen. Zelf liet Colbrelli weten dat hij zich niets meer herinnert van het moment.