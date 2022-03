Colbrelli zakt in elkaar na finish in Catalonië, Italiaan bij bewustzijn

Update

Zorgwekkend nieuws uit Catalonië. Sonny Colbrelli is na zijn sprint in de openingsetappe naar Sant Feliu de Guíxols namelijk in elkaar gezakt. Volgens Italiaanse media werd door het medische team ter plaatse hartmassage toegepast en is de Europees kampioen van Bahrain Victorious afgevoerd naar het ziekenhuis. Colbrelli is gelukkig bij bewustzijn.

De openingsetappe in Catalonië draaide uit op een sprint tussen Michael Matthews en Colbrelli. Laatstgenoemde moest in een oplopende spurt zijn meerdere erkennen in Matthews. Na de finish brak er paniek uit, aangezien de Italiaan last kreeg van hartproblemen en in elkaar zakte. Het medisch personeel moest hartmassage toepassen.

Al snel werd Colbrelli met witte lakens afgeschermd en uiteindelijk met een ziekenwagen afgevoerd naar het ziekenhuis. Een officiële update over zijn gezondheidstoestand is er nog niet, maar de 31-jarige renner zou volgens Catalaanse media bij bewustzijn zijn. Colbrelli keerde in Catalonië terug in koers. Hij moest vanwege ziekte (bronchitis) passen voor Milaan-Sanremo, nadat hij in Parijs-Nice was afgestapt met bronchitis. (17u32)

Update

Bahrain Victorious heeft goed nieuws omtrent Sonny Colbrelli. De formatie heeft aan Velonews laten weten dat de Italiaanse sprinter bij bewustzijn is. Colbrelli zakte na zijn sprint in Sant Feliu de Guíxols in elkaar en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De Europees kampioen is gelukkig bij kennis en kan ook praten en bewegen, maar voelt zich wel slecht.

Colbrelli zal in het ziekenhuis nog door de medische molen gaan en meerdere tests ondergaan. Zijn ploeg Bahrain Victorious komt straks nog met een persbericht. (18u12)

