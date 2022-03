Bahrain Victorious heeft goed nieuws over Colbrelli: geen aangetaste functies

Goed nieuws uit Catalonië: de eerste onderzoeken bij Sonny Colbrelli hebben geen aangetaste functies weergegeven. Dat heeft zijn werkgever Bahrain Victorious vandaag met de buitenwereld gecommuniceerd. “Er is geen reden tot bezorgdheid”, klinkt het.

De Italiaan zakte direct na afloop van de openingsetappe in elkaar. De renner van Bahrain Victorious werd getroffen door een hartstilstand. Hulpverleners zijn toen in actie geschoten en wisten Colbrelli, met behulp van een hartmassage en een defibrillator, weer bij bewustzijn te krijgen. De toestand van de renner werd gestabiliseerd en hij werd naar het Universitair Ziekenhuis van Girona vervoerd.

Daar werden de eerste onderzoeken uitgevoerd en er is nu goed nieuws. “De harttesten van maandagavond hebben geen tekenen van onrust of aangetaste functies aan het licht gebracht”, laat Bahrain Victorious nu weten. “Hij zal dinsdag nog meer testen ondergaan om de oorzaak van de gebeurtenissen te achterhalen. In het ziekenhuis voelde Sonny Colbrelli zich oké. Hij staat in contact met zijn familie en vrienden.”

De ploeg van Colbrelli komt later met meer updates.