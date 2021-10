Vrouwenploeg Rally Cycling trekt Marit Raaijmakers en Nina Buysman aan

Rally Cycling heeft twee Nederlandse versterkingen bekendgemaakt voor de vrouwenploeg. De 22-jarige Marit Raaijmakers en Nina Buysman (23) komen allebei over van Parkhotel Valkenburg en moeten de klimkern gaan versterken bij de ambitieuze Amerikaanse ploeg, die voor volgend seizoen een Women’s WorldTour-licentie heeft aangevraagd.

Raaijmakers was na vier seizoenen bij Parkhotel Valkenburg ‘klaar voor iets nieuws’, vertelt ze op de website van haar nieuwe ploeg. “Ik kijk er echt naar uit om de ploeg te leren kennen en de sterke punten te ontdekken, zodat we met elkaar resultaten kunnen boeken”, aldus de 22-jarige Nederlandse, die in het najaar een etappe en het eindklassement won in de Watersley Womens Challenge. Ook was ze de beste jongere in de Trophée des Grimpeuses.

Niet alleen is Raaijmakers op de weg actief, ook rijdt ze op de baan. Zo kwam ze begin oktober nog in actie tijdens het Europees kampioenschap in Grenchen op de ploegachtervolging en de koppelkoers. “Ik denk dat baanwielrennen een heel goede training voor de weg is, want zelfs als je nog niet helemaal hersteld bent, kun je er zo weer tegenaan. Dat is iets wat ik meeneem naar de weg – en ook het vermogen om tactische beslissingen te nemen.”

‘Koersen met mijn hart’

Ook Buysman kijkt uit naar dit nieuwe avontuur. “Koersen met nieuwe meiden in een Amerikaans team is iets waar ik heel veel zin in heb. Ik geniet van ontsnappingen en het meespringen in de actie tijdens de koers. Koersen met mijn hart en er volledig voor gaan, en niet de hele wedstrijd wachten tot er iets gebeurt, is hoe ik graag rijd”, aldus de 23-jarige renster, die dit jaar een etappe won in de Tour de Feminin en beslag legde op het bergklassement in de Tour of Norway.

Raaijmakers tekende tweejarig contract bij Rally Cycling, Buysman een contract voor een jaar.