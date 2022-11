Oud-renner en teambaas Vicente Belda verdachte in Spaanse dopingzaak

Oud-wielrenner en teambaas Vicente Belda is een belangrijke verdachte in een grote Spaanse dopingzaak rond de omstreden dokter Marco Maynar Mariño. Een speciale afdeling van de Guardia Civil doet momenteel onderzoek naar de (vermeende) rol van de inmiddels 68-jarige Belda binnen een criminele organisatie, zo meldt de Spaanse wielersite Ciclo21.

Belda is één van de verdachten in de zogeheten ILEX-operatie, een onderzoek naar een criminele organisatie gevestigd in de Spaanse provincie Cáceres. Deze organisatie zou zich bezighouden met de illegale vervaardiging en distributie van medicijnen binnen en buiten de Spaanse landsgrenzen, maar ook met de handel van verboden middelen binnen de topsport. De omstreden arts Marcos Maynar, die in opspraak is geraakt vanwege vermeende misdrijven van drugshandel en witwassen, is de grote spil in het web.

Meerdere verdachten

Maynar is inmiddels al gearresteerd door de Spaanse politie. Maynar en Belda, die als renner derde werd in de Vuelta a España van 1981 en na zijn carrière teammanager werd van onder meer Kelme, zijn zeker niet de enige verdachten in het onderzoek. Ook de zoon van Vicente Belda, Ruben Bernal, ex-wielrenners Ángel Vázquez en Luis Vicente Otín en Rubén Tiago Alves Pereira, de teammanager van het Portugese Glassdrive-Q8-Anicolor, worden genoemd. Bij meerdere huiszoekingen zijn diverse spullen in beslag genomen.

Het is niet de eerste keer dat de naam van Belda negatief in het nieuws komt. Als renner liep hij al eens tegen de lamp: in de Vuelta van 1982 testte hij namelijk positief op het gebruik van methylfenidaat. Als teammanager/ploegleider was hij dan weer betrokken bij Operación Puerto, de Spaanse dopingzaak rond de omstreden arts Eufemiano Fuentes waarin naar verluidt meer dan 200 atleten betrokken waren uit de wielersport, tennis, Formule 1 en het voetbal.

Miguel Ángel López werd enkele maanden geleden overigens ook in verband gebracht met de omstreden dokter Marco Maynar Mariño. De 28-jarige Colombiaanse klimmer werd door de Guardia Civil zelfs verdacht van het vervoeren en overdragen van verboden medicijnen, maar werd wegens een gebrek aan bewijs uiteindelijk weer in genade aangenomen door zijn ploeg Astana Qazaqstan. De naam van López wordt verder ook niet meer genoemd.