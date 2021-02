Astana-Premier Tech met meerdere podiumkandidaten in Tour de la Provence

Astana-Premier Tech staat met een oud-winnaar aan de start van de Tour de la Provence. Gorka Izagirre, eindwinnaar van de Franse meerdaagse in 2019, krijgt onder meer Aleksandr Vlasov en Alexey Lutsenko mee aan zijn zijde, de nummers twee en drie van vorig jaar.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Izagirre in het perspraatje van de Kazachse ploeg stelt dat Astana-Premier Tech de etappekoers wil winnen. Wie daarvoor moet zorgen is echter nog niet duidelijk. “We staan hier met een sterke ploeg aan de start. Ik ben klaar om mijn ploegmaats bij te staan met mijn ervaring.”

De Tour de la Provence was de eerste koers die Vlasov vorig jaar reed in Astana-tenue. De revelatie van 2020 won er pardoes de tweede etappe. In de voorbeschouwing op de site van zijn werkgever dekt de Rus zich echter wat in. “Het was geweldig om een rit te winnen en op het eindpodium te staan. Dit jaar verwacht ik dat het anders uit zal pakken, mijn belangrijkste doel hier is om koersritme op te doen en te bouwen aan mijn vorm.”

“Ik heb na de Tour van vorig jaar lang niet gekoerst , maar ik voel dat ik in vorm ben”, zegt Lutsenko, het derde speerpunt van de ploeg. Verder starten ook Omar Fraile, Alex Aranburu en Harold Tejada aan de Franse etappekoers, die dit jaar toe is aan haar zesde editie.

Selectie Astana-Premier Tech voor Tour de La Provence (11-14 februari)

Alex Aranburu

Omar Fraile

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Alexey Lutsenko

Harold Tejada

Aleksandr Vlasov