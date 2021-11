Astana-Premier Tech gaat niet verder met Benjamin Perry

De wegen van Astana-Premier Tech en Benjamin Perry gaan scheiden. Het Kazachse WorldTeam laat in een post op social media weten dat de 27-jarige Canadees na een seizoen alweer vertrekt bij ploeg. Daarmee volgt Perry cosponsor Premier Tech, dat eveneens Canadese roots heeft, naar de uitgang.

Perry kwam afgelopen seizoen over van de conti-ploeg Israel Cycling Academy. Perry begon het jaar met een hele rits Vlaamse klassiekers, van Omloop Het Nieuwsblad tot aan de Scheldeprijs. Daarna verscheen hij aan de start van de Ruta del Sol, waar hij zich in de aanval liet zien, en de Vuelta a Murcia. De Dauphiné zou hij vanwege ziekte vroegtijdig verlaten. In de tweede helft van het seizoen stapte de Canadees op in de Arctic Race of Norway, Bretagne Classic en Ronde van Slovenië. Het WK in Vlaanderen en Parijs-Roubaix waren zijn laatste koersen van het jaar.

Eerder werd al bekend dat het Canadese bedrijf Premier Tech vertrok bij de ploeg. Ook Perry’s landgenoot Hugo Houle maakt de transitie naast Astana Qazaqstan niet mee. Hij koest komend seizoen voor Israel Start-Up Nation. Ook van alle andere renners die vertrekken is ondertussen bekend waar hun toekomst ligt. Nikita Stalnov heeft aangegeven te stoppen met wielrennen.