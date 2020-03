Akkoord over nieuwe data Olympische Spelen 2021: 23 juli-8 augustus maandag 30 maart 2020 om 14:09

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de organisatie in Tokio hebben een akkoord bereikt om de Olympische Spelen in 2021 van 23 juli tot en met 8 augustus te houden. Dat wordt bevestigd in een statement. De Spelen zouden deze zomer plaatsvinden, maar zijn uitgesteld wegens het coronavirus.

Vandaag is overeenstemming bereikt tussen het IOC en de organisatie over de nieuwe data voor de Olympische Spelen. Meerdere mogelijkheden deden de ronde, onder meer om de Spelen in de lente te houden, maar uiteindelijk is gekozen voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Deze data voorkomen wrijving met de sportkalender en minimaliseren de logistieke uitdagingen, waar de organisatie mee te maken heeft.

Kwalificaties blijven staan

Het organiserend comité stuurde aan op een vergelijkbaar tijdsframe als de uitgestelde Spelen van deze zomer, zodat de bestaande plannen voor het evenement zoveel mogelijk gehandhaafd kunnen worden. Ook kunnen lopende kwalificaties en kwalificatietoernooien met deze planning afgemaakt worden. Eerder liet het IOC al weten dat teams of sporters die zich al geplaatst hadden, die status behouden voor 2021.

Tour de France

Met deze data overlapt de Olympische Spelen met enkele dagen de editie van de Tour de France 2021, die vrijdag 2 juli begint en drie weken later op zondag 25 juli eindigt. Het is straks bij het uittekenen van het programma de vraag wanneer de olympische wieleronderdelen gepland staan.

De Paralympische Spelen vinden volgend jaar plaats van 24 augustus tot en met 5 september.