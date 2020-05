Kopenhagen kan in 2021 EK voetbal en Grand Départ perfect combineren vrijdag 8 mei 2020 om 14:41

Keuzestress in Kopenhagen, de voorbije week. Want het leek in eerste instantie een onhaalbare kaart, de combinatie van het EK voetbal en de start van de Ronde van Frankrijk. Maar uiteindelijk hebben ze de puzzel toch gelegd, daar in de Deense hoofdstad. De overlapping zou geen problemen mogen opleveren.

De Tour de France slaat volgend jaar van 2 tot en met 4 juli zijn tenten op in Denemarken met een inleidende tijdrit in Kopenhagen en twee etappes voor sprinters. Maar de Deense hoofdstad is ook gaststad van het EK voetbal, door het coronavirus uitgesteld naar 2021 (11 juni tot 11 juli). Kopenhagen organiseert drie groepswedstrijden en een achtste finale.

De twee events in goede banen leiden, leverden de lokale autoriteiten een hoop zorgen op. Maar uiteindelijk is er een akkoord gevonden en lijkt de combinatie haalbaar. En dat is goed nieuws. Jesper Møller, voorzitter van de Deense voetbalbond schatte de kans twee weken geleden nog maar op fiftyfifty dat beide evenementen zouden doorgaan.