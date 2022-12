ASO bevestigt: Tour de France 2024 eindigt met een tijdrit in Nice

De Tour de France zal over twee jaar niet finishen op de Champs-Élysées in Parijs, maar in Nice. Dat heeft koersorganisator ASO vandaag bevestigd. De slotrit van de Tour van 2024 is bovendien geen vlakke sprintersetappe, maar een tijdrit.

Nice zal over twee jaar dus de eindbestemming zijn van de belangrijkste wielerkoers op aarde. Dit heeft te maken met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs van 26 juli tot 11 augustus. De slotetappe van de Tour van 2024 zal op 21 juli plaatsvinden, slechts vijf dagen voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Om die reden is badplaats Nice aangewezen als alternatieve finishplaats. Voor het eerst sinds 1905 zal de Tour dus niet aankomen in (de regio) Parijs.

Met uitzondering van de eerste twee Touredities in 1903 en 1904, die eindigden in Ville d’Avray (Hauts-de-Seine), is de Tour altijd in Parijs geëindigd. Eerst in het Parc des Princes van 1906 tot 1967, daarna in de velodroom van Cipale van 1968 tot 1975 en sinds 1975 op de keitjes van de Champs-Elysées. Daar komt in 2024 dus verandering in.

Badplaats Nice had in 2020 nog de eer om de Grand Départ van de Tour te organiseren en in 2024 zal het als aankomstplaats dienen van de slotrit. De laatste etappe zal overigens geen veredeld criterium worden. Voor het eerst sinds 1989 zal de Ronde van Frankrijk nog eens eindigen met een tijdrit. De organisatie zal ongetwijfeld hopen op eenzelfde ontknoping als in 1989. Toen reed Greg LeMond zijn grote rivaal Laurent Fignon na een nagelbijtende apotheose met acht seconden uit de gele trui.

De start van de 111e Tour de France zou op 29 juni 2024 plaatsvinden op het Piazzale Michelangelo in het historische centrum van Florence. Het gaat om een rit-in-lijn. Ook de dagen erna blijft de Tour in Italië, tot op dag vier de grens wordt overgestoken. Nog even over Parijs: in 2025 keert de Tour wel gewoon weer terug naar de Franse hoofdstad. “Dan vieren we dat de Tour al vijftig jaar aankomt op de Champs-Elysées”, aldus Tourbaas Christian Prudhomme.