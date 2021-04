Eerste etappe Ronde van Turkije afgelast door sneeuwval

Update

Normaal gesproken begint morgen de Ronde van Turkije, maar het is nog ongewis of de eerste twee etappes wel kunnen doorgaan. In de regio’s Cappadocië en Konya sneeuwt het namelijk. Naar verwachting houdt de sneeuwval de komende dagen aan.

Op social media delen renners en ploegen beelden van de witte wereld. “Leuk deze sneeuwstage. We hebben dus de keuze uit de Trophée Andros (Frans kampioenschap van ijsraces, red.) of een biatlonsessie met Martin Fourcade of Émilien Jacquelin”, grapte Pierre Rolland. Israel Start-Up Nation zette foto’s van besneeuwde ploegauto’s online. “We bevinden ons letterlijk in het midden van een sneeuwstorm.”

Mogelijk volgt vanmiddag meer duidelijkheid over het doorgaan van de eerste twee etappes op een ploegleidersmeeting. Later in de ronde trekt het peloton meer naar de kust, waar beter weer wordt verwacht.

Rentree Fabio Jakobsen

De Ronde van Turkije begint morgen met een bergetappe in Cappadocië, op 1000 meter hoogte. Een dag later staat rond Konya opnieuw een rit op hoogte gepland. Pas op de derde dag trekt de achtdaagse ronde naar zeeniveau, als de finish in Alanya is. In deze ronde keert Fabio Jakobsen terug in het peloton, exact 250 dagen na zijn zware val in de Ronde van Polen. Met Israel Start-Up Nation, Deceuninck-Quick-Step en Astana-Premier Tech staan er drie WorldTeams aan het vertrek. (10 april, 12u11)

De eerste etappe van Nevşehir naar Ürgüp, die morgen zou worden verreden, is als gevolg van de hevige sneeuwval afgelast. Dat meldde de organisatie op social media. Door de neerslag van de afgelopen twee dagen, ligt er een dik pak sneeuw in de regio. Vooralsnog gaat de ronde nu pas maandag van start, met een rit-in-lijn rond Konya. (10 april, 12u30)

#TUR2021 's 1st stage from Nevşehir to Ürgüp is cancelled due to heavy snow. See you next time Nevşehir!

Good morning from…

…the Tour of Turkey!

Can you imagine these photos were made in Turkey, 24 hours before the @tourofturkeyTUR starts?

We’re literally in the middle of a snowstorm.#tur2021 #tur21 #tourofturkey #yallaisn. pic.twitter.com/gjCHKVqBng

