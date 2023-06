Arvid de Kleijn maakt het waar: Nederlander sprint naar ritwinst in ZLM Tour

Arvid de Kleijn heeft de derde etappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De Nederlander van Tudor zei voor de start al tegen WielerFlits dat hij de benen had om te winnen en maakte die woorden waar. In de massasprint was hij sneller dan de Italianen Jakub Mareczko en Matteo Moschetti.

Op dag vier van de ZLM Tour stond een 194 kilometer lange rit op het programma met start en finish in Roosendaal. Het enige obstakel onderweg was de kasseienstrook van de Hogerwaardweg, halverwege de rit. De verwachting was dat de etappe zou eindigen in een massasprint.

Nog voordat het officiële startsein was gegeven, ging Olav Kooij tegen de grond. Een valpartij zonder erg, en dus kon de sprinter van Jumbo-Visma door. Niet veel later ontstond er een kopgroep, bestaande uit zes renners: Rick Ottema (Allinq), Nick van der Meer (VolkerWessels), Jan-Willem van Schip (ABLOC CT), Lars Hohmann (Metec-SOLARWATT p/b Mantel), Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) en Simone Bevilacqua (EOLO-Kometa).

Waaiers

Later zouden Nick van der Lijke en Miguel Heidemann (Leopard TOGT Pro Cycling) zich ook nog bij de vlucht van de dag voegen. We hadden zo zes renners op kop, toen in verschillende groepen brak. De wind zorgde voor waaiers. In de eerste waaier, die uit 33 renners bestond en 95 kilometer voor het einde aansloot bij de kopgroep, zaten onder meer Mark Cavendish, Cees Bol, Jakub Mareczko, Nils Eekhoff en klassementsleider Olav Kooij.

In de fase die volgde, konden verschillende geloste groepen weer terugkeren. Zo ontstond er weer een omvangrijk peloton. Met nog een kleine tachtig kilometer te gaan, reden daar drie renners uit weg. Jan-Willem van Schip was opnieuw van de partij. Ditmaal had hij het gezelschap van David Martin (EOLO-Kometa) en Aaron Van Poucke (Flanders-Baloise). Zij pakten ruim een minuut op het peloton.

Van Schip solo

Op dertig kilometer van het einde was het verschil wat teruggelopen, wat Van Schip ertoe aanzette om solo te gaan. De renner van ABLOC CT legde zich plat op zijn fiets en ging in zijn eentje de strijd aan met het peloton. Of beter gezegd: met de renners van Jumbo-Visma. Zij leidden de groep om er een sprint van te maken voor Olav Kooij.

Van Schip verweerde zich kranig, maar tien kilometer voor de finish zat zijn avontuur er dan toch op. Het peloton, dat door een valpartij nog wat verder was uitgedund, rekende hem in. Rick Ottema – eerder ook al in de vroege vlucht – probeerde het daarna ook nog een keer in zijn eentje. In de laatste kilometers vatte het peloton ook hem weer in de kraag, waarna een massasprint de beslissing moest brengen.

In de sprint ging Jakub Mareczko van ver aan. De ritwinnaar van vrijdag hield lang de koppositie, maar uiteindelijk kwam Arvid de Kleijn er nog voorbij. Het was de Nederlander van Tudor die zo met de zege ging lopen. Mareczko werd tweede, Matteo Moschetti derde. Olav Kooij en Mark Cavendish kwamen niet aan sprinten toe en eindigden buiten de top-tien.