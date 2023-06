Arvid de Kleijn aast op ritzege in ZLM Tour: “Benen zijn goed genoeg om te winnen”

Arvid de Kleijn kijkt reikhalzend uit naar de etappe van vandaag. De Nederlandse sprinter moest gisteren genoegen nemen met een vijfde plaats maar hoopt vandaag opnieuw mee te kunnen doen om de zege.

“Gisteren moest ik van te ver komen, ik kreeg mijn ploegmaten niet meer bij elkaar dus moest ik het alleen doen. Toen kwam ik uiteindelijk nog wel in een oké positie, maar toen had ik al teveel gegeven om mee te kunnen sprinten voor de overwinning. Vandaag gaat het anders zijn”, laat De Kleijn weten aan WielerFlits.

Ook in deze etappe hoopt hij er dus wederom dicht bij te zitten. “Het is heel lastig om je lead-out op gang te krijgen als er zoveel andere teams zijn die dat ook willen. Vandaag zal het ook weer hectisch worden in de finale, dus we gaan proberen bij elkaar te blijven. Mijn benen zijn in ieder geval goed genoeg om te winnen vandaag!”, glundert de 29-jarige spurter.