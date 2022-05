Arnaud Démare voor start: “Ik heb al gelijkaardige ritten gewonnen”

Arnaud Démare en Alejandro Valverde hebben op het startpodium van de Giro d’Italia vooruitgeblikt op de eerste etappe van de Giro d’Italia. Ancien Valverde denk dat niet alleen de pucheurs, maar ook de sprinters voor de zege zullen strijden: “Ik durf ze zeker niet uit te sluiten vandaag.”

Arnaud Démare is een van de sprinters die hoopt te overleven op de heuvel in Visegrád, waar de finish van de eerste etappe ligt. De Franse renner van Groupama-FDJ is zelf optimistisch. “Ik heb al gelijkaardige ritten gewonnen in Parijs-Nice. Ik vergelijk deze klim een beetje met de Cipressa. Het zal pijn doen en er zal geschift worden, maar misschien kunnen sprinters zoals ik wel aanklampen”, zei Démare voor de start van de Giro d’Italia.

Ook Alejandro Valverde had het over de sprinters. “Ik durf de sprinters zeker niet uit te sluiten voor etappewinst. Bij het begin van een grote ronde is iedereen extra gemotiveerd.” De Spanjaard, die voor Movistar rijdt, is zelf ook een van de favorieten voor de etappewinst en de bijhorende roze trui vandaag.