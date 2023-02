‘Arnaud Démare kiest na mislukte seizoenstart voor UAE Tour’

Arnaud Démare gaat in de UAE Tour eindelijk aan zijn seizoen beginnen. Dat meldt Ouest France. De Franse sprinter van Groupama-FDJ zou dit jaar al de Tour of Antalya en de Volta ao Algarve gereden hebben, maar beide koersen zijn van zijn programma geschrapt.

De Tour of Antalya ging niet door vanwege de zware aardbevingen die in Turkije hebben plaatsgevonden, waarna Démare zijn zinnen zette op de Algarve. De Portugese rittenkoers moest hij echter aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting. Daardoor staat de 31-jarige sprinter nog altijd op nul wedstrijdkilometers in 2023.

Aanvankelijk stond Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag 26 februari) op het programma van Démare, maar dat plan heeft hij overboord gegooid. Groupama-FDJ stelt de sprinter namelijk op in de UAE Tour, die maandag van start gaat en vier sprintkansen telt. Démare zal er steun krijgen van zijn Nederlandse lead out Bram Welten.

