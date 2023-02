Démare moet seizoensstart wegens coronabesmetting opnieuw uitstellen

Arnaud Démare moet zijn seizoensstart noodgedwongen uitstellen. De Franse sprinter van Groupama-FDJ zou deze week eigenlijk zijn opwachting maken in de Volta ao Algarve (15-19 februari), maar is volgens de Franse sportkrant L’Équipe nog niet volledig hersteld van een coronabesmetting.

De 31-jarige Démare raakte vorige week besmet met het coronavirus en is nog niet in staat om te koersen. Dit is een flinke streep door de sportieve rekening van Groupama-FDJ: Démare was namelijk de beoogde sprintkopman van de Franse formatie in de Volta ao Algarve. Démare moest zijn seizoensstart al een keer eerder uitstellen, na de afgelasting van de Tour of Antalya (9-12 februari).

De verwachting is nu dat Démare in Kuurne-Brussel-Kuurne (zondag 26 februari) zijn eerste wedstrijdkilometers van 2023 zal afwerken. De rappe man trekt vervolgens naar Parijs-Nice (5-12 maart), waar hij zich hoopt klaar te stomen voor Milaan-San Remo (18 maart). In de zomer zal Démare zijn opwachting maken in de Tour de France.

Groupama-FDJ heeft met Stefan Küng en Valentin Madouas nog wel twee sterke renners in de gelederen voor de Volta ao Algarve. Met Lewis Askey, Jake Stewart, Oliver Le Gac, Miles Scotson en Paul Penhoët heeft de ploeg ook nog genoeg kwaliteit in huis om wat klaar te spelen in de sprintersritten. De Portugese wielerronde begint vandaag met een relatief vlakke etappe naar Lagos.