zondag 1 oktober 2023 om 17:29

Arnaud De Lie zorgt voor de finish van het jaar in Famenne Ardenne Classic

De finish van de Famenne Ardenne Classic zal ongetwijfeld nog lang bijblijven in de hoofden van de wielerfans. De Belg was met afstand de sterkste in de eindsprint, maar De Lie schoot in de laatste honderd meter uit zijn klikpedaal en leek de zege zo nog uit handen te geven. De renner van Lotto Dstny wist met één been echter nog de zege veilig te stellen.

Na een bijzonder attractieve finale van de Famenne Ardenne Classic – waarin verschillende toppers probeerden om er vanonder te muizen – moest een sprint met een omvangrijke groep beslissen over winst en verlies. De meeste ogen waren gericht op de man in vorm, Arnaud De Lie, en de Belg bleek ook een klasse apart in finishplaats Marche-en-Famenne.

De Lie wist met zijn kenmerkende machtige pedaalslagen zijn concurrenten uit het wiel te sprinten en leek met gemak te winnen, maar De Stier van Lescheret schoot met de finish in zicht plots met zijn rechtervoet uit zijn klikpedaal. Heel even leek zijn zege nog in gevaar te komen, maar zelfs met één been kwam De Lie nog als eerste over de streep.

🚴🇧🇪 | Een knotsgekke koers krijgt een knotsgekke finale en een knotsgekke sprint! De Lie schiet uit zijn pedaal en peddelt op één been naar de winst! 😂😂 #FamArd 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/sXbcSexfXX — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 1, 2023

De nog altijd maar 21-jarige De Lie boekte zo op een ongeziene wijze zijn tiende zege van 2023, zijn derde overwinning in een maand tijd en de negentiende zege uit zijn nog jonge profcarrière. “Het was een heel speciale overwinning met een gekke finish. Ik trapte mijn pedaal kapot, mijn ketting viel eraf, maar gelukkig kreeg ik die nog op de grote plaat”, keek De Lie na afloop in het flashinterview terug op zijn sprint.

“Uiteraard was er wat paniek, maar omdat ik de ketting toch nog op de grote plaat kreeg, kon ik nog wat trappen. Wellicht kon ik daardoor winnen”, vertelde de sprinter van Lotto Dstny.