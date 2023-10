zondag 1 oktober 2023 om 16:38

Winnen op één been: Arnaud De Lie wint op knotsgekke wijze Famenne Ardenne Classic

Arnaud De Lie blijft maar winnen in het tenue van zijn ploeg Lotto Dstny. De Belg zegevierde zondag in de Famenne Ardenne Classic, maar de manier waarop was toch wel erg bijzonder. De krachtpatser leek spelenderwijs naar de zege te snellen, schoot echter met zijn rechtervoet uit zijn klikpedaal, maar won toch… op één been.

De Famenne Ardenne Classic (UCI 1.1) was vandaag de afsluiter van het rijtje Waalse najaarswedstrijden. Met veel korte heuvels in en rond finishplaats Marche-en-Famenne zouden we wel eens een attractieve koers kunnen krijgen. Na zijn indrukwekkende prestaties van de voorbije weken, konden we niet rond Arnaud De Lie heen als topfavoriet. De Waal moest echter nog wel ‘even’ zien af te rekenen met op papier te duchten tegenstanders als Kaden Groves en Christophe Laporte, die vandaag debuteerde als Europees kampioen.

De vlucht van de dag kwam al vrij snel tot stand en bestond uit zes renners. Voormalig beloftenwereldkampioen Sven Erik Bystrøm (Intermarché-Circus-Wanty), Cyrus Monk (Q36.5 Pro Cycling), Carl-Frederik Bévort (Uno-X Dare Development), Anton Stensby (Team Coop-Repsol), Miguel Heidemann (Leopard TOGT Pro Cycling) en Nederlander Jordan Habets (Metec-SOLARWATT) sloegen de handen ineen en reden een tijde voor het peloton uit.

Grote namen roeren zich

Deze vlucht was echter geen lang leven beschoren. Met nog ruim vijftig kilometer te gaan werden de vroege vluchters alweer bij de lurven gegrepen, maar was het nog niet lang wachten op een volgende demarrage. In het peloton werd er namelijk slag om slinger gedemarreerd. Zo was Yves Lampaert zeer bedrijvig en liet ook Matteo Trentin zich meerdere keren zien in het offensief, maar deze pogingen werden al snel weer in de kiem gesmoord.

Lampaert liet het hier echter niet bij zitten en gaf er nog een keer lap op, en kreeg het gezelschap van een zeer capabele vluchtgenoot: Europees kampioen Laporte. De twee klassiekerspecialisten reden een maximale voorsprong bijeen van goed twintig seconden, maar bleken niet opgewassen tegen de verenigde krachten vanuit het peloton. Lampaert en Laporte werden met nog ruim twintig kilometer te gaan weer bijgehaald, maar het bleef bijzonder onrustig.

Sterke vluchtgroep met Wellens en Cavagna

Veel renners in het inmiddels al flink uitgedunde peloton wilden een sprint ontlopen en dus kregen we een nieuwe aanvalspoging van dit keer Tim Wellens (UAE Emirates), Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling) en Rémi Cavagna (Soudal Quick-Step). Een zeer sterke groep dus met de nodige hardrijders, en dus gingen in de achtervolgende groep alle alarmbellen af.

Jumbo-Visma was dit keer niet mee en nam dan ook zijn verantwoordelijkheid in de achtervolging, in de hoop zo de scheve situatie weer recht te zetten. Wellens en Cavagna lieten zich echter niet zomaar weer inrekenen, maar bleken toch ook niet in staat om weg te blijven. Konden we ons dan toch gaan opmaken voor een sprint? Trentin en de onvermoeibare Cavagna deden toch nog een laatste poging om de (overgebleven) sprinters te verrassen, maar zonder succes.

Finish van het jaar: De Lie sprint op één been naar een nieuwe zege

De bijzonder attractieve finale van de Famenne Ardenne Classic had echter nog een laatste plottwist in petto, met dank aan Dylan van Baarle, nog maar eens Lampaert, Luca Mozzato en Stan Dewulf. Deze vier renners leken heel even ribbedie, maar werden met nog twee kilometer te gaan weer in de kraag gevat. Een sprint met een vrij omvangrijke groep moest uiteindelijk de beslissing brengen, en daarin leek De Lie op weg naar een wel zeer gemakkelijke overwinnning.

🚴🇧🇪 | Een knotsgekke koers krijgt een knotsgekke finale en een knotsgekke sprint! De Lie schiet uit zijn pedaal en peddelt op één been naar de winst! 😂😂 #FamArd 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/sXbcSexfXX — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) October 1, 2023

De nog altijd maar 21-jarige Belg reed met enkele machtige halen weg van de tegenstand, maar schoot met de finish in zicht plots met zijn rechtervoet uit zijn klikpedaal, maar won uiteindelijk toch op één been. De Lie boekte zo op een ongeziene wijze zijn tiende zege van 2023, en zijn derde overwinning in een maand tijd. De renner van Lotto Dstny werd op het eindpodium vergezeld door Kaden Groves (2e) en Florian Sénéchal (3e).