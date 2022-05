Arnaud De Lie na sprintzege in GP Kint: “Automatismen beginnen te komen”

Neoprof Arnaud De Lie behaalde in Zwevegem zijn vierde seizoenszege, deze keer na een wel heel overtuigende sprint. “Een overwinning van de ploeg”, vertelde hij ons achteraf. “De automatismen beginnen stilaan te komen.”

“Ja, misschien was dat wel mijn beste sprint van het seizoen”, bevestigde de snelle Lotto Soudal-youngster na afloop van de GP Marcel Kint. “Maar dat is dankzij de ploeg. De lead-out was vandaag perfect. Ik zat nog niet eens à bloc toen ik op tweehonderd meter van de finish mijn sprint inzette.”

De Lie vond dat er de laatste tijd best wat kritiek was op zijn treintje. “Maar dat vind ik niet fair. Vandaag sprintten we pas voor de derde keer in deze samenstelling. En zie, dit was al de beste lead-out van het peloton hier. Het vergt nu eenmaal wat tijd om op elkaar ingespeeld te zijn.”

“Zij maakten af en toe een fout, mijn positionering was ook niet altijd super. Maar de automatismen beginnen te komen. Dat belooft alleen maar voor de volgende wedstrijden. “De Lie heeft de komende twee weken de Heistse Pijl, de Ronde van Limburg en Dwars door het Hageland op zijn programma staan.

Eindklassement Exterioo Cycling Cup

“Of het eindklassement in deze Exterioo Cycling Cup nu een doel wordt? Eerlijk, in het begin van het seizoen niet echt. Maar nu steeds meer. Ik start in nog een aantal manches en een leiderstrui is toch altijd mooi als jonge prof. Ik wil dat klassement zeker verdedigen.”

Intussen doet Lotto Soudal prima zaken in de UCI-ranking. Beetje bij beetje knabbelt het team aan zijn achterstand op de concurrentie in de strijd tegen de degradatie uit de WorldTour. Maar De Lie blijft bescheiden als we suggereren dat hij bijna in zijn eentje zijn team aan het redden is.

“Ik ben echt niet bezig met die punten. Da zorgt alleen maar voor extra druk. Wedstrijden winnen, dat is waarvoor ik koers. Niet om te speculeren voor die punten. Dat is zeker geen doel op zich, eerder een leuke bijkomstigheid”, besluit de Waalse sprinter.