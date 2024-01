woensdag 10 januari 2024 om 17:33

Armpje drukken in de winter: heeft Vingegaard, Pogacar of Roglic de sterkste Tourploeg?

De Tour de France werpt al in de tweede week van januari zijn schaduw vooruit. Nu BORA-hansgrohe haar selectie rond kopman Primož Roglič heeft gepresenteerd, is van de drie grootste topfavorieten bekend met welke ondersteuning zij naar de Ronde van Frankrijk trekken. Is Jonas Vingegaard het best omringd door Visma | Lease a Bike? Is dat Tadej Pogačar met UAE Emirates? Of is dat Roglič?

Na twee opeenvolgende overwinningen van Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma is het nu aan de concurrentie om een plan te smeden tegen de Nederlandse ploeg. Het devies lijkt te zijn om ‘op volle oorlogssterkte’ naar het Grand Départ te trekken. UAE Emirates presenteerde op 18 december al haar Tourploeg en Visma | Lease a Bike volgde drie dagen later.

BORA-hansgrohe is de volgende ploeg die acht namen op de voorlopige lijst heeft gezet. Met Roglič als uitgesproken kopman en onder meer Aleksandr Vlasov en Girowinnaar Jai Hindley in steun, zal de Sloveen goed omringd zijn tijdens de Ronde van Frankrijk. Soudal Quick-Step rekent op Remco Evenepoel en Mikel Landa, maar dat team heeft nog geen achttal gepresenteerd voor de Tour.

De vraag is nu: welke ploeg heeft – met de kennis van nu – de sterkste selectie op papier staan voor de Tour 2024? Laat het weten in de poll hieronder. Een goede kanttekening: het gaat wel om voorlopige selecties, want de laatste jaren is aangetoond dat er altijd nog enkele wijzigingen plaatsvinden in aanloop naar de Tour.