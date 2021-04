Arkéa-Samsic rekent op Nairo Quintana in Tour of the Alps

Arkéa-Samsic reist met Nairo Quintana als kopman en de nodige ambitie af naar de Tour of the Alps, die maandag begint. De ploeg wil in de Alpenronde scoren, nadat de maand maart niet de gewenste resultaten had gebracht.

Voor Quintana wordt het zijn eerste optreden in de Tour of the Alps. De 31-jarige Colombiaan begon met een veelbelovende negende plaats in de Tour des Alpes Maritimes et du Var aan het seizoen en vervolgens reed hij in de GP Industria naar de vierde plaats. In Tirreno-Adriatico (twaalfde) en de Ronde van Catalonië (veertiende) lukte het hem daarna niet om bij de beste tien te eindigen.

In de selectie van Arkéa-Samsic keert Maxime Bouet terug van een blessure. De ervaren renner kwam in de openingsetappe van Parijs-Nice ten val, maar bleef wel gewoon in koers en bereikte ook de finish van de vijfde etappe. Toen hij zich liet onderzoeken, bleek hij echter met een breuk aan zijn heiligbeen te hebben rondgereden. Daardoor moest de ploeg Bouet ruim een maand missen.

“Met ambitie komen we naar de Tour of the Alps. Nairo Quintana is onze kopman. We willen met Nairo presteren nadat de resultaten van de maand maart niet strookten met onze ambities. De lat wordt hoger gelegd”, aldus ploegleider Yvon Ledanois. “Maxime Bouet maakt hier zijn rentree na zijn blessure uit Parijs-Nice. Voor de 20-jarige Markus Pajur wordt dit een ontdekkingstocht. Met een ervaren ploeg om hem heen, wordt hij in het diepe gegooid.”

De Tour of the Alps staat voor 19-23 april op de kalender.

Arkéa-Samsic voor de Tour of the Alps 2021

Winner Anacona

Maxime Bouet

Anthony Delaplace

Romain Hardy

Markus Pajur

Dayer Quintana

Nairo Quintana