Voorbeschouwing: Tour of the Alps 2021

Het aftellen naar de Giro d’Italia kan echt beginnen als de Tour of the Alps voor de deur staat. De meerdaagse wedstrijd door de Italiaanse en Oostenrijkse Alpen geldt als misschien wel de ideale voorbereiding op de eerste grote ronde van het jaar. Wie zien we aankomende week een goede beurt maken? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Alhoewel de Tour of the Alps als een nog jonge koers in de oren klinkt, bestaat de wedstrijd al sinds 1962. Toen nog onder de bekendere naam Giro del Trentino. Na een samenwerking tussen de regio’s Tirol, Trentino en Süd Tirol besloot de wedstrijd vanaf 2017 verder te gaan onder de naam Tour of the Alps. Dit jaar kijken we naar de vierde uitgave van de Tour of the Alps, maar ook naar de 44ste editie van de wedstrijd in totaal. De organisatie is namelijk altijd in handen gebleven van G.S. Alto Garda.

De Italiaanse 2.Pro-wedstrijd is sinds de eerste editie een voorbereidingswedstrijd op de Giro d’Italia. In het verleden wisten vijf renners de voorloper van de Tour of the Alps en de Giro d’Italia in hetzelfde jaar te winnen. Het zijn Gianni Bugno (1990), Gilberto Simoni (2003), Damiano Cunego (2004), Michele Scarponi (2011) en Vincenzo Nibali (2013). Het is duidelijk: wie goed is in de Tour of the Alps, kan worden opgeschreven voor de Giro d’Italia. Een ander bekend voorbeeld daarvan is Domenico Pozzovivo, die in het verleden vaak schitterde in de Giro del Trentino en een aantal weken later ook in de Giro d’Italia.

In de afgelopen jaren is de wedstrijd een stuk internationaler geworden. Waar voorheen voornamelijk Italianen de beste waren in de Italiaanse Alpen, is het nu alweer acht jaar geleden dat een Italiaan de koers naar zijn hand zette. Cadel Evans, Richie Porte, Mikel Landa, Thibaut Pinot en Pavel Sivakov gingen na de laatste zege van Nibali in 2013 als niet-Italianen met de zege aan de haal. Nederlanders en Belgen vinden we voorlopig nog niet op de erelijst.

Laatste tien winnaars Tour of the Alps

2020: afgelast in verband met het coronavirus

2019: Pavel Sivakov

2018: Thibaut Pinot

2017: Geraint Thomas

2016: Mikel Landa

2015: Richie Porte

2014: Cadel Evans

2013: Vincenzo Nibali

2012: Domenico Pozzovivo

2011: Michele Scarponi

Vorige editie

Door het coronavirus kon de Tour of the Alps in 2020 niet doorgaan. De vorige editie vond daarom al twee jaar terug plaats. De Franse Rus Pavel Sivakov hield destijds na vijf dagen koers een voorsprong van 27 seconden seconden over op ploeggenoot Tao Geogeghan Hart en 33 seconden op Vincenzo Nibali.

Sivakov nam na een zege in de tweede etappe de leiderstrui over van Hart, die een dag eerder de openingsrit had gewonnen in Kufstein. Met de in de tweede etappe opgebouwde voorsprong bleek het in de laatste drie ritten voornamelijk zaak te zijn om de leiderstrui te verdedigen voor de neoprof.

De grootste bedreiging kwam uiteindelijk uit eigen ploeg. Na een nieuwe ritzege van Hart in de vierde etappe naar Cles werd duidelijk dat Team Sky van renners buiten het eigen team weinig had te vrezen. Concurrenten als Vincenzo Nibali en Rafal Majka slaagden er namelijk niet in om de Rus en de Brit te lossen. Ook niet in de door Fausto Masnada gewonnen slotrit naar Bolzano.

Eindklassement Tour of the Alps 2019

1. Pavel Sivakov (Team Sky)

2. Tao Geoghegan Hart (Team Sky)

3. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida)

4. Mattia Cattaneo (Androni Giocatolli-Sidermec)

5. Fausto Masnada (Androni Giocatolli-Sidermec)

Parcours

Wie vlakke etappes in de Alpen verwacht om rustig warm te draaien voor de Giro d’Italia, komt bedrogen uit. In elke etappe gaat het peloton naar een hoogte van ten minste 1.000 meter. Het betekent dat er in elke etappe stevig wordt geklommen. Van start gaat de Tour of the Alps in Tirol, eindigen doet de ronde in Trentino.

Maandag 19 april, etappe 1: Brixen-Innsbruck (140.6 km)

De eerste etappe in de Tour of the Alps is direct de minst lastige. Op het menu staan twee beklimmingen: de Passo del Brennero (tweede categorie) en Axams (derde categorie). Axams wordt op twintig kilometer van de meet nog eens aangedaan. Voor vluchters een laatste kans om aan te vallen: daarna zijn er nog achttien overwegend vlakke of dalende kilometers naar de meet in Innsbruck.

Start: 11.55 uur

Finish: 15.30 uur

Dinsdag 20 april, etappe 2: Innsbruck-Feichten im Kaunertal (121.5 km)

Met 2.500 hoogtemeters in de laatste 70 kilometer belooft de rit van Innsbruck naar Feichten im Kaunertal de eerste tijdsverschillen tussen de klassementsrenners op te leveren. Na 75 kilometer rondt het peloton de top van Gachenblick-Piller Sattel (tweede categorie) en na 100 kilometer die van de Kaunergrat-Piller Sattel (eerste categorie). Op de slotklim zijn geen bergpunten te verdienen, maar van zes tot drie kilometer voor de finish stijgt het wegdek soms tot wel 12%.

Start: 12.15 uur

Finish: 15.30 uur

Woensdag 21 april, etappe 3: Imst-Naturns (162 km)

Op de derde dag van de Tour of the Alps staat er een rit op het programma van Imst naar Naturns. Volgens het routeboek staan er met de Reschenpas (tweede categorie) en Tarsch (derde categorie) maar twee middelzware beklimmingen op het programma, maar deze zijn toch echt een stuk minder zwaar dan de klim naar Piller Sattel en Frinig-Maso Albergad die na 9 en 107 kilometer in de etappe zijn opgenomen. Grote tijdsverschillen moeten we hier niet verwachten: de laatste 50 kilometer zijn op de Tarsch-beklimming na dalend of vlak.

Start: 09.50 uur

Finish: 14.15 uur

Donderdag 22 april, etappe 4: Naturns-Valle del Chiese (168.6 km)

De vierde rit voert het peloton naar het Italiaanse Valle del Chiese. Onderweg trekken de renners over twee passen: de Passo Castrin (24,5 kilometer aan 5,6%) en de Passo Campo (14,9 kilometer aan 6,2%). Alleen op die laatste beklimming zijn bergpunten te verdienen. De klassementsrenners zullen waarschijnlijk wachten tot de klim naar Boniprati (10 kilometer aan 6,8%) in de laatste twintig kilometer. Volgens Thibaut Pinot gaat de Tour of the Alps hier beslist worden. Vanaf Boniprati zijn er nog zes dalende kilometers naar de finish.

Start: 10.30 uur

Finish: 15.30 uur

Vrijdag 23 april, etappe 5: Valle del Chiese- Riva del Garda (120.9 km)

De Tour of the Alps eindigt op vrijdag 23 april op het Piazza Garibaldi in Riva del Garda. Alhoewel de etappe slechts 120,9 kilometer lang is, kunnen hier nog de nodige tijdsverschillen worden gemaakt. Het gaat namelijk de gehele dag op en af. De Passo Duron (6,4 kilometer aan 7,9%) is halverwege de etappe het grootste obstakel, de Lago di Tenno (9,5 kilometer aan 5,1%) in het laatste gedeelte. Op een plaatselijk circuit rond Riva del Garda moeten de renners zelfs twee keer over deze beklimming.

Start: 12.15 uur

Finish: 15.30 uur

Favorieten

De Tour of the Alps kent aankomend jaar weer een sterk deelnemersveld. Aan de start staan niet minder dan dertien WorldTour-teams. Alleen Jumbo-Visma, Deceuninck-Quick-Step, Cofidis, Movistar, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert ontbreken in de Alpen. Maandag starten er drie oud-winnaars in Tirol.

De eerste oud-winnaar is meteen ook de laatste. De 23-jarige Pavel Sivakov is in deze ronde de onbetwiste kopman van INEOS Grenadiers. Zijn kompaan Tao Geoghegan Hart, die in 2019 achter Sivakov tweede werd, is er namelijk niet bij. De Rus maakte in dit seizoen nog niet al te veel indruk. Uitslagen blijven voorlopig uit, maar toch zou Sivakov in de Alpen wel eens goed voor de dag kunnen komen. De renner is namelijk net teruggekeerd van een hoogtestage op Tenerife. Vorig jaar liet Sivakov al zien goed op hoogtestages te reageren door direct tweede te worden in de Route d’Occitanie.

De tweede oud-winnaar kwakkelt ook nog dit seizoen. Thibaut Pinot, winnaar in 2018, heeft nog altijd last van zijn rug. Het zorgde ervoor dat resultaten in Tirreno-Adriatico uitbleven. Na een maand zonder koers hoopt Pinot zich via deze ronde klaar te stomen voor de Giro d’Italia. Om de Giro-ambities van de Fransman goed te kunnen inschatten, is het afwachten hoe de rug van de Fransman het houdt aankomende week. Domenico Pozzovivo is de laatste oud-winnaar aan het vertrek, maar winnen lijkt voor de inmiddels 38-jarige Italiaan teveel gevraagd.

Het is duidelijk dat we de absolute favorietenstatus bij andere renners moeten zoeken. In het bijzonder komen we dan uit bij twee renners die dit seizoen al vlagen van hun potentie lieten zien. De eerste renner komt uit voor BikeExchange en zoekt nog altijd naar revanche voor de Giro d’Italia in 2018, waarin hij in de slotweek kraakte. Zijn naam is Simon Yates. Op weg naar topvorm in de Giro d’Italia eindigde de Brit al als tiende in Tirreno-Adriatico en negende in de Ronde van Catalonië. De verwachting is dat de klassementsrenner in de Tour of the Alps weer een tikkeltje beter is dan drie weken geleden in Spanje. Wie gaat hem dan stoppen?

De meest voor de hand liggende naam op de deelnemerslijst is dan Aleksandr Vlasov. De Rus van Astana-Premier Tech reed na zijn tweede plaats in Parijs-Nice geen wedstrijd meer, maar zijn goede conditie zo vroeg in het seizoen verraadde veel: Vlasov is klaar om er een heel goed seizoen van te maken. Wetende dat Vlasov in 2020 het hele seizoen een constant niveau haalde, mag de 24-jarige renner zeker van voren worden verwacht aankomende week.

Toch zijn er nog veel meer namen die zomaar eens als overwinnaar uit de strijd kunnen komen. In de loodzware laatste rit van de Ronde van het Baskenland naar Arrate maakte Hugh Carthy grote indruk door samen met David Gaudu en Primož Roglič boven te komen op de Krabelin. Dat terwijl de Brit al vanaf de eerste minuut in de aanval was. Uiteindelijk kraakte Carthy alsnog, maar het geeft aan dat de renner van EF Education-Nippo goed bezig is. Hetzelfde geldt overigens voor Pello Bilbao, die zesde werd in deze sterk bezette ronde. De Bask van Bahrain Victorious zal in de Tour of the Alps ongetwijfeld dicht eindigen, maar nog niet vaak heeft Bilbao laten zien ook eens de beste te kunnen zijn.

Ter voorbereiding op de Giro d’Italia koos Emanuel Buchmann ook voor het programma Ronde van het Baskenland en Tour of the Alps. In die eerste ronde leek de Duitse kopman van BORA-hansgrohe lange tijd op weg te zijn naar een korte ereplaats, maar in de slotrit zakte Buchmann nog zes plaatsen in het algemeen klassement. De langere, regelmatigere klimmen in de Alpen zullen de Duitser ongetwijfeld beter liggen: meestal is de 28-jarige Duitser dan op zijn best.

We vergeten nog een hele ris aan toprenners die aankomende week aan het vertrek staan. Dan Martin is er zo een. De Ier maakte nog geen indruk in 2021, maar met zijn staat van dienst is de kopman van Israel Start-Up Nation altijd iemand om rekening mee te houden. Datzelfde kun je eigenlijk ook zeggen over Romain Bardet, die zich met Team DSM op de valreep nog inschreef voor deze ronde, en Nairo Quintana.

Buiten de sterren valt een opvallende naam: Brandon McNulty. De Amerikaan van UAE Emirates begon in de leiderstrui aan de slotrit van de Ronde van het Baskenland, maar verloor uiteindelijk acht minuten en eindigde op de zeventiende plaats. Alhoewel we McNulty aankomende week ongetwijfeld zullen zien, lijkt de zege er voor de 23-jarige Amerikaan niet in te zitten. Een tijdrit ontbreekt namelijk in de Tour of the Alps. En misschien is het hooggebergte nog een brug te ver voor het talent.

Andere namen met wie we rekening moeten houden: Gianluca Brambilla, Jai Hindley, Mark Padun, Hermann Pernsteiner, Giulio Ciccone en Ben Hermans. Vooral naar Hindley is het uitkijken: kan hij in de Tour of the Alps alweer een beetje van zijn Giro-vorm uit 2020 laten zien?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Simon Yates

*** Aleksandr Vlasov, Pavel Sivakov

** Hugh Carthy, Pello Bilbao, Emanuel Buchmann

* Thibaut Pinot, Dan Martin, Nairo Quintana, Romain Bardet

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De weersverwachting ligt de gehele week rond de 5 en 15 graden Celsius. De eerste dagen kan het in Tirol regenachtig zijn, terwijl er in de laatste dagen in Trentino dan weer zon wordt verwacht. Er staat nauwelijks wind. De Tour of the Alps wordt rechtstreeks uitgezonden op Eurosport 1. Het sportkanaal is er in etappe 1, 2, 4 en 5 vanaf 14.00 uur bij, in etappe 3 vanaf 12.30 uur.