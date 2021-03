Breuk en kneuzingen voor Maxime Bouet na valpartij in Parijs-Nice

De schade bij Maxime Bouet is toch groter dan aanvankelijk gedacht. De ervaren Fransman kwam ten val in Parijs-Nice en blijkt na een MRI-scan last te hebben van een breuk en kneuzingen in zijn heiligbeen.

De ervaren Bouet ging in de openingsetappe in en rond Saint-Cyr-L’École tegen de grond, maar bleef wel gewoon in koers en bereikte ook de finish van de vijfde etappe. De renner liet zich echter opnieuw onderzoeken en bleek de laatste etappes met een kneuzing te hebben rondgereden. Bouet besloot na vijf etappes op te geven.

Uit een nieuwe MRI-scan kwam naar voren dat de renner van Arkéa-Samsic kampt met een breuk en ook verschillende kneuzingen heeft overgehouden aan zijn valpartij in Parijs-Nice. Het is nog onduidelijk wanneer Bouet weer een rugnummer kan opspelden.

Bouet begon zijn seizoen met een elfde plaats in de GP La Marseillaise en reed vervolgens de Tour de La Provence, de Faun Ardèche Classic en de Royal Bernard Drôme Classic. In Parijs-Nice stond hij na vijf etappes voorlaatste in het klassement, op meer dan 43 minuten van leider Primož Roglič.

🚨I had an IRM scan which revealed a fractured sacral vertebra, as well as bone contusion to several vertebrae in the sacrum, following my fall on the first stage of @ParisNice 😔.

The rest will be communicated later.@Arkea_Samsic

— Maxime BOUET (@BOUETMAXIME) March 14, 2021