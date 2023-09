zaterdag 23 september 2023 om 13:52

Anze Ravbar bezorgt Slovenië het goud op de VAM-berg: “Kon het verschil maken op de kasseien”

Anze Ravbar heeft zich zaterdagmiddag tot Europees kampioen gekroond bij de junioren. De Sloveen klopte op de VAM-berg de Fransman Matys Grisel en zijn landgenoot Zak Erzen. “Ik zag dat ik op de kasseien het verschil kon maken”, vertelde Ravbar na afloop aan de organisatie.

“De koers was heel zwaar. De snelheid lag heel de tijd hoog en ik kon nooit rustmomenten nemen. In de helft van de koers zag ik echter dat de andere renners moe werden en ik wat minder. Dat is het moment waarop ik heb besloten om te gokken op de sprint”, aldus Ravbar.

De Sloveen zette die sprint van ver in, want hij had een plan gemaakt. “Ik zag dat ik op de kasseien wat sneller ging dan de anderen. Die opportuniteit heb ik aangenomen in de laatste ronde en ik koos daar voor de aanval. Uiteindelijk kwam ik solo aan.”

Moeilijk seizoen

Voor Ravbar is het een mooie opsteker na een lastig seizoen. “Ik heb heel wat problemen gehad met mijn gezondheid dit seizoen. Nu is alles weer in orde en dat ik dan deze trui meteen kan winnen, is fantastisch. Het harde werk wordt beloond.”