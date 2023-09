zaterdag 23 september 2023 om 11:44

EK 2023: Anze Ravbar kroont zich tot Europees kampioen bij de junioren mannen, Van der Werff vijfde

Anze Ravbar is de nieuwe Europese kampioen bij de junioren. De Sloveen knalde het snelste de VAM-berg op in de slotronde en kwam met duidelijk verschil als eerste over de streep. De Fransman Matys Grisel en zijn landgenoot Zak Erzen pakten zilver en brons. De Nederlander Thom van der Werff werd vijfde, de Belg Jarno Widar moest vrede nemen met plaats acht.

De mannen junioren moesten in en rond Drenthe 111 kilometer afleggen. Hun wedstrijd bestond uit acht lokale rondes, goed voor acht keer de VAM-berg met andere woorden. In de beginfase van het kampioenschap ontstonden er af en toe gaatjes, maar deze waren nooit al te groot. Bij de vierde passage op de VAM-berg was het peloton dan ook nog ongeveer 100 man groot.

Een ronde later kregen we wel verschillen te zien. Een kopgroep met daarin August Theodor Clemmensen (Denemarken), Erazem Valjavec (Slovenië), Felix Ørn-Kristoff(Noorwegen), Hector Alvarez Martinez (Spanje) en Andrea Montagner (Italië) reed zestien seconden voor het peloton. Zij bereidden een tijdje hun voorsprong uit, maar bij het ingaan van de voorlaatste ronde hadden ze nog maar enkele tellen over.

Dat was te danken aan de Belg Jarno Widar, die aan de boom schudde op de VAM-berg. De grote namen, waaronder wereldkampioen Albert Withen Philipsen en Paul Fietzke, waren alert en schoven mee. Het zorgde uiteindelijk voor een nieuwe samensmelting. Daarna bleef de groep een tijdje bij elkaar, tot diep in de slotronde.

Slovenië viert feest

Het waren de Fransen, de Denen en de Italianen die in de slotkilometers het initiatief namen. Zij konden echter niet verhinderen dat de Slovenen de macht grepen op de VAM-berg. Het was namelijk Anze Ravbar die met een verschroeiende demarrage op de vuilnisbelt naar het goud reed.

Achter hem werd de Fransman Matys Grisel tweede, Zak Erzen maakte het Sloveens feestje compleet en greep brons. Met Thom van der Werff (vijfde) en Jarno Widar (achtste) waren Nederland en België ook vertegenwoordigd in de top-10.