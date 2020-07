Annemiek van Vleuten zegeviert in Emakumeen Nafarroako Klasikoa donderdag 23 juli 2020 om 19:37

De eerste vrouwenkoers sinds de coronabreak is gewonnen door niemand minder dan Annemiek van Vleuten. De wereldkampioene van Mitchelton-Scott reed in de finale van de Emakumeen Nafarroako Klasikoa weg van Anna van der Breggen en Mavi Garcia en kwam solo aan in Lekunberri.

Wielerliefhebbers keken reikhalzend uit naar donderdag 23 juli. In Roemenië verzamelden de eliteheren zich voor de proloog van de Sibiu Cycling Tour, in de Spaanse regio Navarra begonnen de vrouwen aan het tweede deel van hun seizoen. Voor de start van de Emakumeen Nafarroako Klasikoa was er echter al ophef vanwege het plotselinge terugtrekken van CCC-Liv.

Consternatie voor de start

De formatie van Marianne Vos, een van de blikvangers in de Spaanse eendagswedstrijd, wilde geen enkel risico nemen in een gebied waar het aantal coronabesmettingen fors is gestegen. Ook thuisploeg Bizkaia-Durango (de uitslagen van de coronatests waren nog niet bekend) moest op het laatste moment afhaken, maar grote ploegen als Trek-Segafredo en Boels-Dolmans besloten wel gewoon te starten.

De rensters die wel een rugnummer opspelden en naar de startlijn reden, kregen een wedstrijd van bijna 120 kilometer voorgeschoteld van Pamplona naar Lekunberri over in totaal vier beklimmingen. Onderweg werden de Ultzurrun (8,7 km aan 5%), de Etxauri (6,5 km aan 6,6%), de Guembe (5,7 km aan 5,7%) en de Zuarrarrate (6,3 km aan 5,1%) als mogelijke scherprechters aangemerkt.

Gesloten wedstrijd

De eerste wedstrijd na de coronabreak kwam maar moeizaam op gang, aangezien de rensters moesten koersen in snikhete temperaturen. Het was lang wachten op de eerste échte demarrage van een van de favorieten, maar het peloton werd wel flink uitgedund op de eerste twee beklimmingen. Op de Guembe was het vervolgens alle hens aan dek voor de favorieten voor de zege.

Meerdere rensters wisten zich op de flanken van de voorlaatste beklimming af te scheiden van het peloton. Met Annemiek van Vleuten was de regerend wereldkampioene en topfavoriet mee, net als Anna van der Breggen en Elisa Longo Borghini, maar deze vlucht was geen lang leven beschoren. Met nog twintig kilometer te gaan probeerde de Spaanse Mavi García het dan maar alleen.

Van Vleuten is ook na de coronabreak niet te stuiten

De voorsprong van de renster van Alé BTC Ljubljana liep op tot meer dan één minuut, maar García moest nog wel even de Zuarrarrate overleven om kans te maken op de overwinning. Dit bleek een hels karwei voor de eenzame García, die nog voor de top werd ingerekend door twee Nederlandse wereldtoppers: Van Vleuten en Van der Breggen.

Van Vleuten wist voor de coronabreak haar enige wedstrijd te winnen met Omloop Het Nieuwsblad en de 37-jarige renster maakte ook na een verplichte pauze indruk in haar regenboogtrui. Van Vleuten reed zo hard door dat eerst Van der Breggen moest afhaken, niet veel later gevolgd door García. De kopvrouw van Mitchelton-Scott wist met nog vier kilometer te gaan een gaatje te slaan en soleerde vervolgens naar de zege.

García finishte uiteindelijk als tweede, Van der Breggen kwam als derde over de meet. Morgen kruisen Van Vleuten en Van der Breggen opnieuw de degens tijdens de Klasikoa Navarra.